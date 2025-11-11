Ośmioodcinkowy serial "Cat's Eyes" zadebiutował dziś, 11 listopada, na platformie CANAL+ online.

O czym jest serial?

Serial francuskiej produkcji opowiada historię trzech sióstr, które za dnia prowadzą paryską kawiarnię, a nocą... kradną dzieła sztuki. Celem kobiet staje się odzyskanie kolekcji ich, zmarłego w tajemniczym pożarze, ojca. Siostry Chamade rozpoczynają skomplikowaną grę z policją, której przewodniczy były partner jednej z nich.

Kto występuje w serialu?

W przychylnie przyjętym przez krytyków i widzów serialu pierwsze skrzypce grają Camille Lou ("Antracyt", "Sezon na sąsiada", "Nasze małe wielkie wesele"), Constance Labbé ("Balthazar", "Nareszcie emerytura 2", "Małe szczęścia") i Claire Romain ("Montmartre", "W mroku słońca", "Agatha Christie: Kryminalne zagadki"), a partnerują im Mohamed Belkhir ("Tenor"), Élodie Fontan ("Za jakie grzechy, dobry Boże?", "Superagent", "Paryżanka"), Cindy Bruna ("Valerian i miasto tysiąca planet", "Ocean's 8", "Francuski kochanek") oraz legendarna Carole Bouquet ("Tylko dla twoich oczu", "Mroczny przedmiot pożądania", "Zbyt piękna dla ciebie").

Kto stoi za serialem?

Mangę stworzoną przez Tsukasę Hôjô zaadaptował na potrzeby nowej wersji Michel Catz ("Miłość w Sankt Petersburgu"), który jest showrunnerem i głównym scenarzystą "Cat's Eyes".