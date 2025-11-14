Sześcioodcinkowy serial "Zły zamiar" ("Malice") pojawił się dziś, 14 listopada, na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą serialu jest James Wood ("Wielka", "Warto się starać", "Wielebny"). Cztery odcinki wyreżyserował Mike Barker ("Opowieść podręcznej", "Fargo", "Broadchurch"), a dwa – Leonora Lonsdale ("Tajemnica Bladego Konia", "Niebezpieczne związki").

Kto występuje w serialu?

Pierwsze skrzypce grają David Duchovny ("Z archiwum X", "Californication", "Sympatyk"), Jack Whitehall ("Wyprawa do dżungli", "Złe wychowanie", "Dzień Matki") i Carice van Houten ("Gra o tron", "Czarna księga", "Walkiria"), a partnerują im Teddie Allen ("Strefa gangsterów", "Jaskółki i Amazonki", "Czworo dzieci i Coś"), Phoenix Laroche ("Warto się starać"), Raza Jaffrey ("Homeland", "Code Black: Stan krytyczny", "Sekcja rytmiczna") oraz Christine Adams ("Dziewczyna Miller", "W powietrzu", "Batman - Początek").

O czym jest serial?

W trakcie wakacji w Grecji Adam (Jack Whitehall), charyzmatyczny korepetytor, oczarowuje zamożną rodzinę Tannerów. Gdy ich niania poważnie choruje, mężczyzna sprytnie toruje sobie drogę do londyńskiego domu małżeństwa — a jego prawdziwa, mściwa natura zaczyna wychodzić na jaw. Adam zaczyna powodować konflikty między Jamiem (David Duchovny) i Nat (Carice van Houten), potajemnie planując upadek całej rodziny. Kiedy jego obsesja na punkcie Tannerów budzi podejrzenia, ci, którzy próbują odkryć prawdę o jego przeszłości, wplątują się w niebezpieczną grę. Gdy świat Jamiego zaczyna się rozpadać, mężczyzna zaczyna podejrzewać, że to właśnie Adam stoi za wszystkimi ich nieszczęściami — ale czy nie jest już za późno, by ocalić rodzinę? Thriller o zemście pokazuje, że przeszłość nigdy naprawdę nie odchodzi i stawia jedno kluczowe pytanie: jak ochronić rodzinę przed wrogiem, który jest wśród nas?