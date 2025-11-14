Dokument "Beczka. Bierzemy odpowiedzialność" można było oglądać w kinach od 10 października, już miesiąc później, od dziś, 14 listopada, film jest dostępny na VOD na platformie RafaelKino.pl.

Inspirujący film

Film wzbudził entuzjazm wśród katolików. Bp Maciej Małyga, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstw Akademickich, wskazywał na znaczenie filmu dla duszpasterzy i wspólnot młodzieżowych: Zachęcam do obejrzenia filmu. Oglądałem go wspólnie z duszpasterzami akademickimi z całej Polski podczas naszych dorocznych rekolekcji. Wywołał wśród nas żywą dyskusję i zainspirował. Brawa dla "Beczki".

Reklama

Autentyzm i prostotę przekazu docenił też ks. dr Marek Kotyński, filmoznawca z Akademii Katolickiej: Dokument pociąga swoim autentyzmem, świeżością wypowiedzi i swoją pozorną prostotą, budzącą chęć zaangażowania, modlitwy i przemiany świata – razem, w kościelnej wspólnocie. Powinni go obejrzeć zwłaszcza ludzie młodzi, nie tylko już zaangażowani w życie Kościoła, a także duszpasterze.

Reklama

Z kolei ks. Tomasz Koprianiuk, Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, podkreślał aktualny wymiar filmu: To nie tylko historia wspólnoty, lecz przede wszystkim poruszające świadectwo brania odpowiedzialności za Kościół — również w czasach trudnych, gdy wymagało to odwagi, determinacji i świadomego wyboru. Film inspiruje dzisiejszą młodzież do podejmowania decyzji i odkrywania własnej misji w Kościele. "Beczka. Bierzemy odpowiedzialność" to dzieło, które łączy pamięć o przeszłości z inspiracją dla przyszłości.

60-lecie "Beczki"

Film powstał z okazji 60-lecia działalności "Beczki". Pokazuje, jak kolejne pokolenia studentów i duszpasterzy tworzyły wspólnotę, w której dojrzewała wiara, odpowiedzialność i zaangażowanie. To także obraz głęboko zakorzeniony w historii Polski – od realiów PRL-u, przez narodziny ruchu "Solidarności", aż po współczesność.

Żywe świadectwo

Twórcy dokumentu podkreślają, że nie jest to tylko zapis przeszłości, lecz żywe świadectwo. Dzięki materiałom archiwalnym, wspomnieniom i świadectwom uczestników film staje się nie tylko kroniką działalności, lecz także inspirującym głosem o sile wspólnoty i potrzebie odpowiedzialności w życiu Kościoła. Na ekranie zobaczymy zarówno znane postacie, takie jak o. Adam Szustak, o. Joachim Badeni czy św. Jan Paweł II, jak i zwykłych uczestników i zaangażowanych w "Beczkę" na przestrzeni 60 lat.