Premiera trzeciego sezonu serialu "Odwilż" nastąpiła 17 października na platformie HBO Max, a dziś, 14 listopada pojawił się odcinek piąty i zarazem przedostatni.

Nowy sezon najlepszy?

Zdaniem wielu widzów dzielących się swoimi przemyśleniami w internecie trzeci sezon "Odwilży" jest najlepszym z dotychczasowych. Tym samym serial nie zawiódł pokładanych w nim nadziei – po drugim sezonie nie brakowało opinii, że ten świetny skądinąd kryminał ma potencjał stać się jeszcze lepszy.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W obsadzie oglądamy ponownie Katarzynę Wajdę, Bartłomieja Kotschedoffa, Ewę Skibińską, Juliusza Chrząstowskiego, Andrzeja Grabowskiego, Nikodema Rozbickiego i Tomasz Schuchardta.

Do obsady dołączyli Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba i Wojciech Błach.

Na ekranie pojawiają się także Marcelina Stępkowska, Agnieszka Suchora, Joanna Matuszak, Adam Bobik, Magda Celmer, Klementyna Karnkowska, Jan Kowalczyk i Antoni Waś.

O czym opowiada trzeci sezon?

"Odwilż" powróciła z trzecim sezonem. Akcja produkcji rozgrywa się w Szczecinie, rok po wydarzeniach z drugiego sezonu, a fabuła nowych odcinków rozpocznie się od wątku śledztwa w sprawie handlu narkotykami wśród młodzieży. Całość składa się z 6 odcinków.

Na początku policja w Szczecinie wpada na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy – Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.

Sprawa Molskiego (Tomasz Schuchardt) nadal pozostaje nierozwiązana. Śledztwo przejęło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zawieja, odsunięta od postępowania, zmaga się z poczuciem winy: Ani, córka Molskiego, została rozdzielona z matką. Kobieta przebywa w ośrodku dla uchodźców w Szczecinie. Zawieja obiecała, że zrobi wszystko by odnaleźć jej córkę.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski na podstawie oryginalnej koncepcji Marty Szymanek. Za kamerą stanął Xawery Żuławski, za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk.

Producentem jest Bogumił Lipski, a producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films – Andrzej Besztak.

Scenografię stworzyły Anna Anosowicz i Anna Pabisiak, a kostiumy zaprojektowały Agata Culak i Martyna Poros. Za charakteryzację odpowiada Karolina Kordas. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Autorką oryginalnej koncepcji serialu jest Marta Szymanek.