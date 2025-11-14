Serial "Ostatnia rubież" ("The Last Frontier") zadebiutował na Apple TV+ dwoma odcinkami w piątek, 10 października 2025 roku, a dziś, 14 listopada, pojawił się odcinek siódmy. Kolejne odcinki będą emitowane co piątek, aż do 5 grudnia.

Hit numer jeden

Serial zachwyca widzów rozmachem oraz umiejętnie budowanym napięciem. Mimo to krytycy pozostają nieprzekonani. Tylko 46 proc. profesjonalnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych. Co prawda wśród użytkowników przychylnych głosów też jest raptem 58 proc., ale to chłodnie przyjęcie nie szkodzi serialowi osiągać wielkiego sukcesu. W tej chwili "Ostatnia rubież" jest numerem jeden na liście najchętniej oglądanych seriali na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

"Ostatnia rubież" opowiada historię Franka Remnicka (Jason Clarke), samotnego funkcjonariusza, odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka, które przysiągł chronić, zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz pierwszym krokiem w przemyślanym planie o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

Kto występuje w serialu?

Oprócz Jasona Clarka ("Wróg numer 1", "Mudbound", "Ewolucja Planety Małp") w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper ("Sobowtór diabła", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Mamma Mia!")), Haley Bennett ("Niedosyt", "Siedmiu wspaniałych", "Prosto w serce"), Simone Kessell ("Yellowjackets", "Obi-Wan Kenobi", "Nocny agent"), Dallas Goldtooth ("Rdzenni i wściekli", "Fallout", "Echo") oraz Tait Blum ("For All Mankind", "Gramy u siebie", "Magnum: Detektyw z Hawajów"), a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard ("Clemency", "Star Trek: Pierwszy kontakt", "Zniewolony. 12 Years a Slave").

Kto stoi za serialem?

Serial produkowany jest przez Apple Studios, a producentami wykonawczymi są Bokenkamp ("Czarna lista") i D'Ovidio ("Połączenie"), którzy jednocześnie pełnią funkcję scenarzystów wraz z Clarkiem, Laurą Benson ("Słowo na R"), Glennem Kesslerem ("Bloodlines"), Albertem Kimem ("Nikita") oraz reżyserem odcinków, Samem Hargravem ("Tyler Rake: Ocaelenie").