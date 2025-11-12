Trzeci odcinek serialu "Podróżnik" można oglądać dziś, 12 listopada o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica. Czwarty i zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu zostanie wyemitowany za tydzień, 19 listopada.

O czym jest serial?

Można uciec przed prawem, jednak nikt nie ucieknie przed sprawiedliwością. Każdego roku we Francji nie udaje się rozwiązać ponad 300 spraw o zabójstwo, co powoduje, że pogrążone w żałobie rodziny ofiar pozostają w stanie bezsilnej rozpaczy. Francuski system sądowniczy jest nieprzejednany – nie ma pieniędzy na kontynuowanie śledztw, które nie prowadzą do żadnych rezultatów.

Reklama

Ściganie morderców, aby pomóc cierpiącym rodzinom wymierzyć sprawiedliwość, to dla Thomasa Bareskiego (w tej roli Eric Cantona), utalentowanego, emerytowanego detektywa, coś więcej niż tylko praca – to obowiązek. Mieszkający w swoim vanie Bareski, niezależny miłośnik natury, jest nie tylko wyjątkowym człowiekiem, ale także niezwykłym gliniarzem gotowym zmienić styl życia, aby wypełnić swoją misję.

Co się wydarzy w 3. odcinku?

Reklama

Wędrowny pogromca przestępców Tom Bareski zostaje poproszony o pomoc w ponownym zbadaniu nierozwiązanej sprawy młodej dziewczyny, która zaginęła wiele lat temu w regionie Vendee.

Co się wydarzyło w 2. odcinku?

Tom Bareski przybywa do Arles w ślad za psychopatycznym mordercą, który od dawna wymykał mu się z rąk. Detektyw odkrywa, że nie jest jedynym łowcą zbrodni w regionie.

Co się wydarzyło w 1. odcinku?

Tom Bareski, były policjant, który obecnie zajmuje się rozpracowywaniem nierozwiązanych spraw, przybywa do miasta, w którym zaginęło kilka młodych dziewcząt.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra legendarny Eric Cantona, ikona klubu Manchester United, wybitny piłkarz, który po zakończeniu kariery sportowej z powodzeniem odnajduje się jako aktor ("Elizabeth", "Wybawiciel", "Spotkania po północy"). Przed kamerą towarzyszą mu Vincent Martin ("Paryż pani Harris", "Asterix i Obelix kontra Cezar", "Niech żyje życie!"), Lubna Azabal ("Pogorzelisko", "Turkusowa suknia", "W sieci kłamstw") i Audrey Dana ("Czytadło", "Spódnice w górę!", "Gdybym była chłopcem").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest wyspecjalizowany w kryminałach Hervé Korian ("Morderstwo w St Omer", "Czarny motyl", "Kontakt").