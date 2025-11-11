Oryginalny "Wykidajło" z 1989 roku zostanie wyemitowany dziś, 11 listopada o godz. 20:00 w Stopklatce.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Rowdy Herrington ("Powrót Kuby Rozpruwacza", "Opowieści z Krypty", "Pole rażenia"), a scenariusz napisali R. Lance Hill ("Zło, które człowiek czyni", "8 milionów sposobów, aby umrzeć", "Szukając sprawiedliwości") oraz nominowana później do Oscara Hilary Henkin ("Śmiercionośna ślicznotka", "Krwawy Romeo", "Fakty i akty").

Reklama

Wypada wspomnieć, że w ubiegłym roku "Wykidajło" doczekał się nowej wersji, w której w tytułową rolę wcielił się Jake Gyllenhaal, zaś w jego antagonistę – Conor McGregor, legenda MMA. Remake już w ciągu pierwszego tygodnia zgromadził ponad 50 milionów wyświetleń, uzyskując najlepszy wynik w historii platformy Amazon Prime Video.

Kto występuje w filmie?

Reklama

W oryginalnym "Wykidajle" pierwsze skrzypce gra nieodżałowany Patrick Swayze ("Dirty Dancing", "Uwierz w ducha", "Na fali"), a partnerują mu Kelly Lynch ("Narkotykowy kowboj", "Aniołki Charliego", "Miasto cudów"), Sam Elliott ("Narodziny gwiazdy", "Bohater", "Hulk") i Ben Gazzara ("Anatomia morderstwa", "Big Lebowski", "Zabójstwo chińskiego maklera").

O czym jest film?

Patrick Swayze w filmie "Wykidajło" wciela się w Jamesa Daltona, ochroniarza i filozofa, który ma uporządkować słynny bar Double Deuce. Bohater szybko odkrywa, że w miasteczku rządzi bezwzględny biznesmen. Dalton wprowadza porządek, kierując się zasadą: "Bądź miły, dopóki nie trzeba inaczej".

Film stanowi połączenie kina akcji, thrillera i melodramatu z elementami westernu. Na ekranie wystąpił również prawdziwy zespół The Jeff Healey Band, a ich muzyka nadaje scenom bójek zaskakująco elegancki rytm.

Ciekawostką jest, że jedna z najsłynniejszych scen, czyli przejazd ogromnego samochodu przez salon z nowymi autami została nakręcona tylko raz. Użyto do niej specjalnie zbudowanego monster trucka Bigfoot #7, a całe ujęcie kosztowało pół miliona dolarów.