"Noc w muzeum" będzie można obejrzeć na antenie FX Comedy już dziś, we wtorek, 4 listopada o godz. 22:00, natomiast "Noc muzeum 2" – jutro, w środę, 5 listopada, również o godz. 22:00.

O czym jest film "Noc w muzeum"?

Głównym bohaterem niezwykle popularnej i kasowej komedii z 2006 roku jest Larry Daley (Ben Stiller), nowy nocny strażnik w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej. Bohater szybko przekonuje się, że jego praca to coś więcej niż tylko pilnowanie eksponatów. Gdy zapada zmrok, dinozaury, woskowe figury i historyczne postacie budzą się do życia, a muzeum staje się areną niesamowitych wydarzeń.

W pierwszej części filmu Larry Daley dopiero zostaje nocnym stróżem w Muzeum Historii Naturalnej, gdzie szybko odkrywa, że po zmroku eksponaty ożywają. Wśród chaosu z pomocą przychodzi mu sam Theodore Roosevelt, gdy w muzeum dochodzi do niezwykłych i zabawnych zdarzeń.

W filmie w reżyserii Shawna Levy'ego u boku Bena Stillera wystąpiła cała plejada gwiazd, w tym nieodżałowany Robin Williams, Carla Gugino, Ricky Gervais, Dick Van Dyke, Bill Cobbs, Mickey Rooney, Steve Coogan, Charlie Murphy i włoski gwiazdor Pierfrancesco Favino jako Krzysztof Kolumb.

Wielki sukces filmu, którzy przy 100-milionowym budżecie zarobił grubo ponad pół miliarda dolarów, sprawił, że projekt przerodził się w trylogię – w 2009 roku powstała "Noc w muzeum 2" (413 milionów dolarów wpływów), zaś w roku 2014 – "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca", która przyniosła 363 miliony dolarów wpływów.

O czym jest film "Noc w muzeum 2"?

"Noc w muzeum 2" to oczywiście druga część hitu o niezbyt lotnym ochroniarzu Larrym Daleyu pełniącym nocną służbę w muzeum. Nie jest to jednak zwykłe muzeum… Mówimy o miejscu, gdzie po zmroku ożywają miliony eksponatów. Fabuła sequela nie jest specjalnie odkrywcza – Larry znów musi radzić sobie z chaosem i niezwykłymi sytuacjami.