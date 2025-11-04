Przygody pielęgniarek z "Przychodni w górach Eifel" śledzić można będzie w Romance TV od dziś, 4 listopada o godz. 21:55. Stacja zaprasza również na dwa premierowe odcinki.

O czym jest serial "Przychodnia w górach Eifel"?

Pielęgniarka Vera Mundt (w tej roli Rebecca Immanuel – m.in. "Górski lekarz", "Lato w Antwerpii"), musi całkowicie zmienić swoje życie i przenosi się w Góry Eifel, razem ze swoimi dziećmi. Już pierwszego dnia pracy w przychodni doktora Chrisa Wegnera (Simon Schwarz) przekonuje się, że życie na wsi wcale nie jest spokojne. Brak lekarzy jest powodem stresu, chaosu i poważnych wyzwań. W międzyczasie do ekipy dołącza Vicky Röver (Jessica Ginkel), która straciła swoją prestiżową pracę w berlińskim szpitalu i zmuszona jest wrócić w rodzinne strony.

"Przychodnia w górach Eifel - Kiedy, jeśli nie teraz"

Premierowy odcinek serialu, zatytułowany "Kiedy, jeśli nie teraz", zostanie wyemitowany 21 listopada o godz. 21:55.

Kiedy emerytka Susanne odwiedza przychodnię Eifel z raną ciętą, dr Wegner zauważa jej drżące dłonie. Jego badanie prowadzi do wstępnej diagnozy, która zakłóca plany podróży Susanne na Kilimandżaro: choroby Parkinsona. Jednak Vicky Röver uważa, że ​​przyczyna może być inna. Jej wytrwałość daje pacjentce nową nadzieję. Dodatkowo Vicky dowiaduje się, że jest w nieplanowanej ciąży. Początkowo nie chce zwierzać się swojemu chłopakowi, który jako samotny ojciec sam właśnie dochodzi do siebie po najgorszym okresie. Aby przygotować się do podjęcia właściwej decyzji, Vicky chce najpierw dowiedzieć się, co jest dla niej ważne.

"Przychodnia w górach Eifel - Prawo do życia"

Kolejny premierowy odcinek serialu, zatytułowany "Prawo do życia", zostanie wyemitowany 24 listopada o godz. 21:55.

Leon chciałby założyć rodzinę z Vicky Röver, asystentką lekarza. Vicky ma jednak pewne wątpliwości. W pracy opiekuje się Juli, wymagającą pacjentką chorą na mukowiscydozę. Konieczny jest szybka transplantacja płuc, ale Juli nie chce posłuchać doktora Wegnera. Kiedy zbliża się niebezpieczny przeszczep, 19-latka waha się, chce żyć chwilą obecną – bez względu na to, ile czasu to zajmie. Podczas gdy Jonas i Chris zdają sobie sprawę z pilnej potrzeby medycznej i konieczności operacji, Vicky dostrzega na czym naprawdę zależy pacjentce, na jej samostanowieniu. Vicky również uważa, że ​​istotne jest, aby móc swobodnie decydować o swojej ciąży. Może liczyć na wsparcie Leona.