Serial "To: Witajcie w Derry" pojawił się 27 października na platformie HBO Max i jednak doba wystarczyła, aby wyczekiwana produkcja wskoczyła na 1. miejsce najchętniej oglądanych pozycji w serwisie!

Drugi odcinek specjalnie na Halloween

Ale to nie wszystko! Choć bowiem kolejne premierowe odcinki będą się pojawiać co tydzień w poniedziałek, to wyjątkowo z okazji Halloween drugi epizod serii jest dostępny trzy dni wcześniej, czyli już dziś, w piątek, 31 października.

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w filmach "To" i "To: Rozdział drugi". W pierwszym odcinku czwórka dzieci szuka zaginionego kolegi z klasy i doświadcza szeregu dziwnych wydarzeń. Do bazy wojskowej w Derry trafia major Hanlon, który nie jest zbyt miło przyjęty przez swoich współpracowników.

Niebywały sukces

Producenci liczą, że serial powtórzy sukces filmów kinowych Andy'ego Muschiettiego. "To" (2017) kosztowało 35 milionów dolarów, a zarobiło na całym świecie ponad 704 miliony dolarów. "To: Rozdział 2" miał już budżet dwukrotnie większy (79 milionów dolarów) i zarobiło mniejszą kwotę niż część pierwsza, ale wciąż imponującą: ponad 473 miliony dolarów. W sumie mówimy więc o blisko 1,18 miliarda dolara zysku.

Kto stoi za serialem?

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"). Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

"To: Witajcie w Derry" będzie składał się łącznie z dziewięciu epizodów. Andy Muschietti wyreżyseruje 4 z nich.

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady zobaczymy między innymi Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalka, Jamesa Remara, Stephena Ridera, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda powracającego w roli klauna Pennywise'a.