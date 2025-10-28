Horror "Cicha noc, śmierci noc" trafi do polskich kin 12 grudnia.

O czym jest film?

Najnowsza propozycja producentów hitów "Terrifier" i "Terrifier 3" to mroczny i stylowy horror, który według dystrybutora "przenosi świąteczny koszmar na zupełnie nowy poziom. Film łączy intensywny klimat horroru, bezkompromisową brutalność slashera, nutkę nadprzyrodzoności i – ku zaskoczeniu – odrobinę romansu, tworząc świeże, przerażające spojrzenie na świąteczne tradycje".

Kiedy Billy staje się świadkiem brutalnego morderstwa swoich rodziców przez mężczyznę przebranego za Świętego Mikołaja, jego życie zmienia się na zawsze. Po latach, owładnięty traumą i wypaczoną wizją sprawiedliwości, sam zakłada czerwony kostium i rozpoczyna krwawą odliczankę do Wigilii. Jego nowym celem staje się małe miasteczko – ci, którzy byli "niegrzeczni", zapłacą najwyższą cenę.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się Rohan Campbell ("Halloween. Finał", "Małpa"), Ruby Modine ("Śmierć nadejdzie dziś 2", "Shameless - Niepokorni") i Mark Acheson ("Kroniki Riddicka").

Kto stoi za filmem?

Najnowszy horror twórców kultowej serii "Terrifier" powstał we współpracy Sixth Dimension (wytwórni filmowej należącej do Studiocanal, specjalizującej się w horrorach) i Cineverse. Film wyreżyserował według własnego scenariusza Mike P. Nelson.