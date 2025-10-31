Komedia "Anioł stróż" pojawiła się w polskich kinach dziś, 31 października.

O czym jest film?

Głównym bohaterem jest Arj, który od lat ma poczucie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. Z zazdrością obserwuje bogaczy takich jak Jeff, który nie musi chwytać się niskopłatnych zajęć, by związać koniec z końcem. Jeff mieszka w swojej willi na wzgórzu i patrzy na świat z góry, ale nie potrafi docenić tego, czym obdarzył go los. Żaden z nich nie wie, że początkujący anioł Gabriel ma co do nich śmiałe plany. W przypływie ambicji i dobrych chęci postanawia, bez zgody "z góry", zafundować im nieoczekiwaną zamianę miejsc. Na skutek jego nadprzyrodzonej interwencji teraz Arj pławi się w luksusach, a Jeff goni za groszem. Ale w prawdziwe kłopoty wpada też anioł Gabriel. Niebiańskie kierownictwo karze go za samowolkę odebraniem skrzydeł i życiem śmiertelnika. Będzie mógł wrócić na etat anioła, jeśli przekona Arja i Jeffa, by dobrowolnie wrócili do swych dawnych ról. Jeff zgadza się natychmiast, ale Arj ani myśli rezygnować z nowego, wspaniałego życia.

Kto występuje w filmie?

W komedii wyreżyserowanej i napisanej przez Aziza Ansariego ("Specjalista od niczego", "To już jest koniec", "Parks and Recreation", "Stary, kocham cię") główną rolę Arja gra sam komik, a towarzyszą mu Keanu Reeves ("John Wick", "Matrix", "Speed – niebezpieczna szybkość", "Na fali", "Johnny Mnemonic", "Ballerina", "Dom nad jeziorem", "Adwokat diabła"), Seth Rogen ("Studio", "Sąsiedzi", "Niedobrani", "To już jest koniec", "Fabelmanowie", "Wywiad ze słońcem narodu", "Pół na pół", "Supersamiec", "Donnie Darko") i Sandra Oh ("Bezdroża", "Obsesja Eve", "Pod słońcem Toskanii", "Chirurdzy", "Nocny słuchacz", "Miasto ślepców", "Między światami").

"Casting dekady"

Film został świetnie przyjęty przez widzów (81 proc. przychylnych opinii na portalu Rotten Tomatoes) i krytyków (78 proc. na tymże portalu, a także średnia 7.0 wśród wybrednych z reguły polskich recenzentów na Filmwebie). Internautom nie uszło uwadze, że rola anioła idealnie zgrywa się z niezwykle pozytywnym wizerunkiem uwielbianego na całym świecie Keanu Reevesa.

"Keanu Reeves jako anioł to chyba jest najlepszy casting tej dekady"; "Keanu Reeves teraz naprawdę jest aniołem!"; "Też chciałbym mieć Keanu Reevsa jako anioła stróża" – to tylko pierwsze z brzegu z całej serii entuzjastycznych komentarzy pod polskim zwiastunem komedii w serwisie YouTube.