Premiera drugiego sezonu serialu "Landman: Negocjator" nastąpi już 21 listopada w SkyShowtime.

Demi Moore dostanie większą rolę?

Za rolę Tommy'ego Norrisa w pierwszym sezonie produkcji Billy Bob Thornton zdobył nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym.

Serial został dobrze przyjęty przez widzów i krytyków – na portalu RottenTomatoes ocenia go pozytywnie 78 proc. tych ostatnich. Recenzenci zwracają jednakże uwagę, że potencjał postaci Demi Moore nie jest należycie wykorzystywany w scenariuszu.

Co za tym idzie, w sieci pojawiły się już spekulacje i nieoficjalne doniesienia, jakoby Demi Moore miała odegrać w drugim sezonie znacznie większą rolę. Oficjalnie nie ma jednak potwierdzenia tych informacji.

O czym opowiada serial "Landman: Negocjator"?

Osadzony w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu serial "Landman: Negocjator" to współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła została oparta na 11-odcinkowym podcaście "Boomtown". To historia opowiadana z dwóch perspektyw – pracowników naftowych i nieokrzesanych miliarderów, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

W drugim sezonie, gdy ropa znów tryska z ziemi, na powierzchnię wypływają także sekrety. W Zachodnim Teksasie przetrwanie to gra o najwyższą stawkę – a prędzej czy później ktoś musi przegrać.

Kto stoi za serialem "Landman: Negocjator"?

Oprócz Billy'ego Boba Thorntona w serialu zagrali Ali Larter ("The Last Victim"), Michelle Randolph ("1923"), Jacob Lofland ("Joker: Folie à Deux"), Kayla Wallace ("Głos serca"), James Jordan ("Yellowstone"), Mark Collie ("Nashville"), Paulina Chávez ("Ashley Garcia i jej rozszerzający się wszechświat") oraz Demi Moore ("Substancja").

Gościnnie w serialu wystąpili Jon Hamm ("Mad Men"), Andy Garcia ("Niezniszczalni") i Michael Peña ("Bogowie ulicy").

Producentami wykonawczymi serialu "Landman: Negocjator" są Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman i Stephen Kay. Rolę producentów wykonawczych pełnili również Dan Friedkin i Jason Hoch - (Imperative Development LLC) oraz J.K. Nickell i Megan Creydt - (Texas Monthly). Peter Feldman jest współproducentem wykonawczym.

Uniwersum Taylora Sheridana

Produkcja jest kolejną propozycją w powiększającej się kolekcji tytułów Taylora Sheridana dostępnych w SkyShowtime. Znajdują się w niej m.in. seriale "Yellowstone", "1883", "Lawmen: Bass Reeves", "Special Ops: Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" oraz "1923".