Premiera serialu "Młode gliny" zaplanowana jest na 2026 rok w telewizji TVN.

Nowe gwiazdy w obsadzie

Do obsady serialu kryminalnego dołączyły nowe nazwiska. Wiktoria Gąsiewska wcieli się w postać Basi Skowron, ambitnej i wrażliwej policjantki, Bartosz Obuchowicz natomiast w technika kryminalistycznego – Ludwika Grudnia.

Reklama

O czym jest serial?

"Młode gliny" to serial opowiadający o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?

Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.

Kto występuje w serialu?

Reklama

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi Anna Dereszowska ("Lejdis", "Rojst", "Kamienie na szaniec"), Zofia Zborowska-Wrona ("Słaba płeć?", "Przystań", "Miłość na wybiegu"), Aleksandra Domańska ("Drogówka", "Po prostu przyjaźń", "O mnie się nie martw"), Robert Koszucki ("Cztery noce z Anną", "Warszawianka", "Och, Karol 2"), Dominika Kryszczyńska ("Dewajtis", "Lekarze na start", "Przyjaciółki"), Marcel Opaliński ("#BringBackAlice", "Korona królów. Jagiellonowie", "Uczta"), Mayu Gralińska-Sakai ("W głębi lasu", "Liczba doskonała", "Bodo"), Henryk Simon ("Milczenie Polskich Owiec") i Katarzyna Gałązka ("Klangor", "Morderczynie", "13 dni do wakacji").

Kto stoi za serialem?

Serial jest przygotowywany przez Dział Produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Matuszczak ("Królowie", "Korona królów. Jagiellonowie", "Miasto długów") oraz Łukasz Łukasik ("Malanowski. Nowe rozdanie", "48h. Zaginieni", "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny"), za zdjęcia – Maciej Tarapacz ("Królowie", "Miasto długów", "Komisarz Alex"). Scenarzystkami wiodącymi są Magdalena Kuźnik-Czwojda ("Komisarz Mama", "Malanowski. Nowe rozdanie", "48h. Zaginieni") i Ewelina Chyrzyńska ("Cień", "Korona królów", "48h. Zaginieni").

Producentką serialu jest Maja Włodek ("48h. Zaginieni"), kierowniczką produkcji – Agnieszka Saramowicz ("48h. Zaginieni", "Malanowski. Nowe rozdanie", "Egzamin z życia"). Producentem wykonawczym jest Michał Brożonowicz ("Gąska", "Malanowski. Nowe rozdanie") i Constantin Entertainment Polska.