Pierwszy odcinek sześcioodcinkowego francuskiego serialu "Intrygantka" zadebiutuje w HBO Max w piątek, 14 listopada, a kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 19 grudnia.

O czym jest serial?

"Intrygantka" zapowiadana jest jako bardziej swobodna niż słynny film z Michelle Pfeiffer, Glenn Close i Johnem Malkovichem adaptacja powieści "Niebezpieczne związki" Pierre’a Choderlosa de Laclos. Jak wysoką cenę za emocjonalną i seksualną wolność ponoszą kobiety w świecie, którym rządzą mężczyźni?

Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.

Kto występuje w serialu?

W obsadzie pierwsze skrzypce grają gwiazda ostatniej filmowej adaptacji innego arcydzieła literatury, "Hrabiego Monte Christo" – Anamaria Vartolomei jako Isabelle de Merteuil, Diane Kruger jako Madame de Rosemonde i Vincent Lacoste jako wicehrabia de Valmont. W pozostałych rolach występują Lucas Bravo jako hrabia de Gercourt, Noée Abita jako Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean jako Louis de Germain, Fantine Harduin jako Cécile de Volanges, Samuel Kircher jako Chevalier Danceny i Sandrine Blancke jako Madame de Volanges.

Kto stoi za serialem?

Za reżyserię serialu "Intrygantka" odpowiada Jessica Palud, zaś za scenariusz Jean-Baptiste Delafon we współpracy z Jessicą Palud (odcinki 1, 2 i 6) oraz Gaëlle Bellan (odcinek 1). Produkują NABI Productions (UGC Group) (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) i Felicita Films (TF1 Studios Group) (Marie Guillaumond).