Film "Tata" jest już dostępny na platformie HBO Max.

O czym jest film?

Film "Tata" opowiada historię Liny, mołdawskiej dziennikarki, która pewnego dnia otrzymuje poruszającą wiadomość wideo od swojego ojca. Ten przebywa we Włoszech jako pracownik najemny. Na nagraniu pokazuje obrażenia zadane mu przez przełożonego. Dla Liny zaczyna się bolesny proces poszukiwania prawdy o ataku na ojca, który szybko przeradza się w konfrontację z własnymi, niezagojonymi ranami. Kobieta odkrywa wzorzec przemocy domowej od pokoleń naznaczający jej rodzinę.

Reklama

Nagrody na świecie

"Tata" miał swoją premierę w 2024 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Dostał się tam jako jedyny rumuński dokument. Od tego czasu został zaprezentowany na ponad 25 festiwalach na całym świecie, zdobywając siedem nagród. Doceniony został m.in. na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2025 roku, na FIPADOC – Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Biarritz we Francji oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Trieście we Włoszech.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy pokazać film "Tata" na platformie HBO Max. To poruszająca i głęboko osobista opowieść, która dotyka niezwykle ważnych kwestii przemocy w rodzinie oraz nadużyć w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że film wywoła istotną dyskusję – taką, która doprowadzi do realnych zmian i pomoże przerwać cykl przemocy i traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie – mówi Hanka Kastelicová, Vice President Documentaries HBO Max w Warner Bros. Discovery.

Reklama

Od samego początku prac nad naszym filmem HBO jest jednym z najważniejszych partnerów wspierających tę historię. Po intensywnej i satysfakcjonującej podróży festiwalowej "Tata" pojawił się na platformie HBO Max. To kolejny, ekscytujący etap – bardzo się cieszymy, że film trafi do kolejnych widzów – wyznaje Lina Vdovîi, reżyserka.

Kto stoi za filmem?

Film dokumentalny w reżyserii Liny Vdovîi i Radu Ciorniciuca został wyprodukowany przez Monicę Lăzurean-Gorgan (Manifest Film) w koprodukcji z Corso Film (Niemcy), HBO Max oraz 100% (Holandia). Projekt otrzymał wsparcie Rumuńskiego Narodowego Centrum Filmowego (CNC), Eurimages, MDR/ARTE, Film- und Medienstiftung NRW, Holenderskiego Funduszu Filmowego, Al Jazeera Documentary, EO Docs oraz Creative Europe MEDIA – programu współfinansowanego przez Unię Europejską. "Tata" powstał także we współpracy z Chicken & Egg Pictures, American Film Showcase i UnionDocs Early Production Lab, przy wsparciu ICR New York oraz UCIN. Za międzynarodową dystrybucję odpowiada Autlook Filmsales.