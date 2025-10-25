Serial "Wśród nocnej ciszy" pojawi się w 2026 roku na platformie HBO Max, która po sukcesach lokalnych produkcji, takich jak "Przesmyk", "Porządny człowiek" czy "Scheda", wyraźnie wyspecjalizowała się w kryminałach.

Jan Holoubek dla HBO

Reżyserem jest Jan Holoubek ("Heweliusz", "Doppelgänger. Sobowtór", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), który ponownie sięga po historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami – scenariusz powstał na podstawie reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się".

Serial "Wśród nocnej ciszy" składa się z sześciu odcinków bazujących na prawdziwej historii, która została opisana w książce Wiesława Łuki "Nie oświadczam się". Maciej Kowalewski przenosząc reportaż Łuki na język filmu, pozostał wierny surowej formie, która opisuje ludzkie "zawiłości duszy" bez próby ich jednoznacznej oceny. Sprawiedliwe oddaje głos ludziom stojącym wobec sytuacji granicznej. Jak pisał Philip Roth: "tu jest prawda i tam też jest prawda". Wielość prawd powinna być kołem zamachowym tego serialu, co pozwoli utrzymać widza od początku do końca w przysłowiowym fotelu. I tak właśnie dzieje się przez większość serialu, gdzie fabuła zwodzi widza tak aby nie miał pewności co do przebiegu zdarzeń i kto jest winny tragedii. Dopiero finałowy odcinek odsłania przed nim wstrząsającą prawdę– mówi o swoim najnowszym projekcie Jan Holoubek.

Czego dotyczy fabuła?

"Wśród nocnej ciszy" to opowieść o zmowie milczenia, śmierci, która nie powinna była się wydarzyć, i o tych, którzy za wszelką cenę dążyli do prawdy i sprawiedliwości.

Wigilia 1976 roku. Śnieg, cisza, ciemność. Trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze na pasterkę: ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat.

Nikt nic nie widział. Albo nie chce powiedzieć. Zamiast odpowiedzi – mur milczenia. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek. Ale… matka ofiar i młody policjant Maczek nie wierzą w przypadek. On ryzykuje karierę, ona – wszystko, co jej zostało. Im głębiej kopią, tym więcej szokujących informacji wychodzi na powierzchnię. A prawda? Może okazać się gorsza niż kłamstwo…

Kto stoi za serialem?

Serial "Wśród nocnej ciszy" produkowany jest przez Lulu Production na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Scenariusz inspirowany reportażem Wiesława Łuki "Nie oświadczam się" napisał Maciej Kowalewski przy pomocy Piotra Konstantinowa przy pilocie. Reżyserem formatującym oraz odcinków 1-4 i 6 jest Jan Holoubek, odcinek 5 reżyseruje Maciej Kowalewski. Za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj, zaś za montaż – Rafał Listopad. Scenografię stworzył Marek Warszewski, kostiumy zaprojektowała Weronika Orlińska, a charakteryzuje Mirela Zawiszewska. Reżyserką obsady jest Żywia Kosińska. Producentami są Olga i Bartosz Cerkascy (Lulu Production) oraz Katarzyna Czarnecka (TVN WBD.), kierowniczką produkcji – Iwona Polak (Lulu Production).

Nazwiska obsady wkrótce zostaną ujawnione.