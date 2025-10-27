Wszystkie 6 odcinków serialu "The Walking Dead: The Ones Who Live" dostępne są od dziś, 27 października, w serwisie streamingowym CANAL+ online.

O czym jest serial?

Po latach rozłąki para ponownie wyrusza w niebezpieczną podróż, by odnaleźć się i wrócić do domu – jednak w świecie spustoszonym przez apokalipsę żywych trupów nawet największa miłość wystawiana jest na ciężką próbę. "The Walking Dead: The Ones Who Live" to opowieść o przetrwaniu, uczuciu i nadziei, która pogłębia relacje znane z oryginalnej serii oraz domyka wątki, na które fani czekali od lat. Serial łączy intensywną akcję z elementami emocjonalnymi – pytaniem o to, co zostaje, gdy przetrwasz wszystko, co miało cię złamać.

3 miliony widzów pierwszego odcinka

Mieszanka wątków znanych fanom z głównej serii oraz świetna realizacja sprawiają, że serial spotkał się z doskonałym odbiorem. Premierowy odcinek, w 2024 roku, obejrzało ponad 3 miliony widzów, a w serwisie Rotten Tomatoes "The Ones Who Live" zyskało 88 proc. pozytywnych opinii. Twórcy serialu również wspominają pracę przy kontynuacji losów dwójki bohaterów jako świetną przygodę.

Byliśmy podekscytowani możliwością zobaczenia świata z perspektywy Ricka i Michonne oraz tego, jak mogą oni wzajemnie się napędzać i nadawać sobie kontekst – wyznał Scott M. Gimple, showrunner serii.

Praca nie tylko przed kamerą

Danai Gurira i Andrew Lincoln to para, którą świetnie ogląda się na ekranie. Chemia między bohaterami sprawia, że ich perypetie to nie tylko wciągająca fabuła, lecz pełna emocji gra uczuć. Co więcej oboje aktorzy zostali zaangażowani w proces tworzenia serialu nie tylko przed kamerą. Andrew Lincoln pomagał twórcom na etapie post produkcji, a Danai Gurira napisała czwarty odcinek serii, prowadząc jego realizację na planie.

W serialu oprócz dwójki głównych bohaterów zagrali Terry O'Quinn ("Lost: Zagubieni"), Craig Tate ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Matthew Jefers ("Unidentified Objects"), Polyanna McIntosh ("Wikingowie: Walhalla"), Lesley Ann-Brandt ("Lucyfer") i Frankie Quinones ("Naiwniak"). Showrunnerem i głównym scenarzystą jest wspomniany Scott M. Gimple, pracujący również przy głównej serii.