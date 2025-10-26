Wszystkie odcinki serialu "Cisza w klasie" są dostępne od 29 września w serwisie HBO Max.

O czym jest serial?

Produkcja opowiada o dramatycznych wydarzeniach w Internationella Engelska Skolan w Karlstad, gdzie ponad 150 dzieci stało się ofiarami nadużyć swojego opiekuna. Proceder trwał aż osiem lat, mimo licznych zgłoszeń i ostrzeżeń, które napływały do szkoły. Dokument pokazuje, jak brak odpowiedniej reakcji ze strony placówki i osób dorosłych umożliwił sprawcy kontynuowanie przestępczej działalności przez wiele lat.

Reklama

W serii zgodziły się wystąpić ofiary i ich rodziny, które po latach zdecydowały się opowiedzieć o swoich traumatycznych doświadczeniach. Twórcy rozmawiali także z policjantami prowadzącymi śledztwo, prawnikami reprezentującymi poszkodowanych oraz różnymi ekspertami związanymi z procesem.

Zaskakujący wątek

Reklama

Jednym z zaskakujących wątków tej produkcji jest historia innego pedofila, który próbował ostrzec innych przed zachowaniami swojego kolegi. Niestety zapoczątkowało to niewiarygodną spiralę szantażu i kolejnych nadużyć.

To głęboko poruszająca historia i trudno znaleźć słowa, by wyrazić wdzięczność ofiarom, które zdecydowały się wziąć udział w tym projekcie – mówi Karin Moreno, producentka wykonawcza serii. To, co spotkało te młode dziewczęta, jest niewyobrażalne, a fakt, że świat dorosłych nie potrafił ich wysłuchać ani ochronić, czyni tę tragedię jeszcze bardziej bolesną. Możemy jedynie mieć nadzieję, że ich świadectwa wywołają refleksję nad odpowiedzialnością i potrzebą zmian – dodaje.

Kto stoi za serialem?

"Cisza w klasie" to trzyczęściowy dokument Max Original, wyprodukowany przez Alaska Film & TV. Producentem jest Stefan Stridh, za montaż odpowiada Fredrik Öjes. Producentką wykonawczą dla HBO Max jest wspomniana już Karin Moreno.

"Cisza w klasie" dość niespodziewanie okazała się jedną z najchętniej oglądanych produkcji HBO ostatnich tygodni. Co zaskakujące, jego popularność tylko rośnie – i nie trzeba specjalnej promocji ani entuzjastycznych recenzji (krytycy skądinąd zlekceważyli tytuł) – wystarczą widzowie, którzy bezpośrednio przekazują sobie rekomendacje odnośnie wstrząsającego serialu.