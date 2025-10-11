Premiera "Znachora" zrealizowana przez Netflix miała swoją premierę dwa lata temu. Jesienią 2023 roku mogli zobaczyć go użytkownicy tej platformy. Kilka dni temu a dokładnie w poniedziałek 6 września premiera nowej wersji "Znachora" odbyła się na antenie stacji Polsat.

Widzowie oszaleli na punkcie tej produkcji. Przed telewizorami zasiadło blisko 2 mln osób. To sprawiło, że "Znachor" był jednym z najchętniej oglądanych filmów w Polsacie w 2025 roku. W najszerszej grupie komercyjnej film wyprodukowany przez Netflix osiągnął aż 17.7 proc. udziałów w rynku, a w grupie 4+ rekordowe 19.1 proc. Ten sukces sprawił, że Polsat zdecydował się na ponowną emisję.

"Znachor" po raz drugi w Polsacie. O czym jest ten film?

Reżyser musiał zmierzyć się ze sporymi oczekiwaniami widzów. Powód? Wersja z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, która do dziś uchodzi za kultową produkcję czasów PRL.

To historia profesora Rafała Wilczura. Po operacji wychodzi z kliniki, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Gdy wraca do domu okazuje się, że żona go opuściła i zostawiła tylko list pożegnalny. Wyznaje w nim, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi męża, by jej nie szukał. Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem idzie na spacer bez celu, spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego".

Profesor nie tylko ofiarowuje mu drobne, ale daje się zaprosić do wspólnego picia. Bywalcy baru, do którego się udają, widzą, że profesor to majętny człowiek. Pijany Wilczur zostaje wywieziony w pole, okradziony i pobity. Wskutek czego traci pamięć i żyje jako włóczęga.

Zatrudnia się we młynie. Tam spotyka Marysię. Nie wie jednak, że to jego córka. We wsi zaczyna zdobywać sławę znachora, który radzi sobie nawet z beznadziejnymi przypadkami. Udaje mu się uratować życie Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami. Trafia do więzienia a podczas procesu Marysia dowiaduje się, że to jej ojciec. W ten sposób odnajdują się po latach.

"Znachor". Obsada. Kto gra w filmie?

Główną rolę w nowej wersji "Znachora" wyprodukowanej przez Netflix zagrał Leszek Lichota. Marysię, córkę prof. Wilczura gra Maria Kowalska, z kolei właścicielkę młyna Zośkę - Anna Szymańczyk. W nowej wersji "Znachora" zagrali także:

Ignacy - hrabia Czyński

Izabela Kuna - matka hrabi

Mikołaj Grabowski - ojciec hrabi

Mirosław Haniszewski - doktor Jerzy Dobraniecki

Artur Barciś - kamerdyner Józef

Paweł Tomaszewski - baron Tomaszewski

"Znachor". Kto stoi za filmem?

Nowa wersja "Znachora" została wyreżyserowana przez Michała Gazdę. Autorami scenariusza są Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski. Tomasz Augustynek odpowiedzialny był za zdjęcia a producentką była Magdalena Szwedkowicz.

"Znachor" po raz drugi w Polsacie. Kiedy emisja?

Nowa wersja filmu "Znachor" wyprodukowana przez Netflix była wyemitowana już 4 października na antenie Polsatu. Teraz pojawi się po raz drugi. Emisjaw sobotę 11 października o godz. 21:40 w paśmie MegaHit.