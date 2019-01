Maciej Kawulski wprowadził na ekrany kin "Underdoga", pierwszą polską produkcję o MMA/KSW. Opowiada nam, jak długo pracował nad historią, ale też, jak to było z obsadą, której pozazdrościć wielu twórców. Zobaczcie, co mówi w wywiadzie wideo - warto:

„Underdog” to historia upadku i powrotu na szczyt zawodnika MMA. Borys „Kosa” Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. W walce życia ze swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość.

„Underdog” to opowieść o słabościach i sile człowieka. Zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość. O walce z przeciwnościami losu i podnoszeniu się po upadku. „Wszystko w tym scenariuszu było dopracowane w najmniejszym szczególe, żeby pokazać prawdziwy świat MMA, taki, jaki jest naprawdę – powiedział Mamed Khalidov. – Pokazane są zarówno treningi i życie na ringu, jak i świat poza nim. Tak to właśnie wygląda, że raz możesz być na fali, a później na dnie. Ważne, żeby po tym upadku się podnieść”.



W fabule filmu oprócz Eryka Lubosa i Mameda Khalidova pojawi się gwiazdorska obsada:Aleksandra Popławska, Tomasz Włosok, Janusz Chabior, Jarosław Boberek, EmmaGiegżno, Mariusz Drężek. Dla Mameda Khalidova, międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej z 2009 oraz w wadze średniej z 2015, występ w filmie to debiut aktorski.