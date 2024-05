W "Yellowstone" Kelly Reilly i Luke Grimes wcielają się w postaci Beth i Kayce Duttonów, zaś Cole Hauser gra Ripa Wheelera.

McConaughey zamiast Costnera?

Aktorzy podpisali już kontrakty. Swoje główne role w serialu "2024" wciąż negocjują natomiast Matthew McConaughey i Michelle Pfeiffer. Nie wiadomo też, czy w spin-offie pojawi się Kevin Costner, lecz jest to mało prawdopodobne z uwagi na konflikt aktora z producentami "Yellowstone".

Nadzieję daje jednak niedawny wywiad, kiedy to podczas festiwalu w Cannes, gdzie promował swój nowy western kinowy "Horizon", Kevin Costner niespodziewanie wyraził chęć powrotu do roli Johna Duttona. Co więcej, aktor widzi siebie nie tylko w finałowych odcinkach sezonu 5. "Yellowstone", ale i w potencjalnych sezonach 6. i 7. Nie wypowiadał się natomiast na temat spin-offu.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami - rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.

Druga część sezonu 5. jest kręcona w stanie Montana. Finałowe odcinki mają się pojawić w SkyShowtime jeszcze w listopadzie tego roku.