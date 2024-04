Moneta została stworzona z najwyższą dbałością o detale. "Wysoki relief, numerowany rant, druk UV i fluorescencja to dodatkowe atuty, które ucieszą kolekcjonerów" - czytamy w informacji prasowej.

Tylko 300 sztuk na cały świat

Nakład numizmatu został ograniczony do zaledwie 300 sztuk na cały świat, co czyni go niezwykle cennym. Emitentem jest wyspa Niue, a moneta ze srebra próby 999, o wadze 2 uncji, ma wartość nominalną 5 dolarów.

Po raz kolejny łączymy siły z Mennicą Gdańską, by zaoferować widzom naszych produkcji coś wyjątkowego. Kolekcjonerska moneta z Rickiem i Mortym to doskonała okazja dla wiernych fanów produkcji, by nabyć unikatową pamiątkę związaną z ich ukochanym serialem. Nakład monety jest mocno ograniczony, co czyni ją niezwykle cennym i pożądanym przedmiotem kolekcjonerskim – podkreśla Dorota Żurkowska, GSVP – Revenue w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Fenomen "Ricka i Morty'ego"

"Rick i Morty" to niezwykle popularny w skali globalnej serial komediowy, który opowiada historię geniusza naukowca o skłonnościach socjopatycznych, porywającego swojego bojaźliwego wnuka na szalone i niebezpieczne przygody po całym wszechświecie.

Rick Sanchez mieszka ze swoją córką Beth i jej rodziną, nieustannie wciągając ją, swojego zięcia Jerry'ego, wnuczkę Summer i wnuka Morty'ego w międzygalaktyczne eskapady.

"Rick i Morty". Gdzie oglądać?

Serial "Rick i Morty" jest dostępny w Polsce m.in. na platformach streamingowych HBO Max i Player.