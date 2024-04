Serial "Those About to Die" bazuje na książce historycznej Daniela P. Mannixa "The Way of the Gladiator".

"Those About to Die". O czym będzie serial?

Literatura faktu jako materiał źródłowy nie oznacza jednak, że po serialu należy się spodziewać wierności historycznej. Twórcy zapowiadają spojrzenie na igrzyska gladiatorów w Rzymie od niespotykanej dotąd strony. Mają nas zabrać za kulisy krwawych rozgrywek, pełne relacji i zależności przypominających współczesną mafię.

O widowiskowość serialu nie ma co się obawiać, jako że za kamerą stanął m.in. Roland Emmerich, twórca "Dnia niepodległości", "Midway", "2012" czy "Świata w płomieniach".

"Those About to Die". Gdzie będzie można oglądać serial?

"Those About to Die" powstał dla amerykańskiej platformy Peacock, której sporą część oferty w Polsce dystrybuuje SkyShowtime - i właśnie w tym serwisie należy się spodziewać polskiej premiery serialu. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone.