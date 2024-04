W głównych rolach w serialu "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" stanowiącego prequel kultowej "Gry o tron" wystąpią Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Prequel "Gry o tron"

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... Młody, naiwny, ale odważny rycerz, sir Duncan Wysoki (Claffey) i jego drobny giermek Jajo (Ansell).

Akcja rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania i zaskakujący wrogowie.

Kim są główni aktorzy?

Peter Claffey jest aktorem i byłym graczem drużyny Connacht Rugby, który ma na swoim koncie role w serialach "Siostry na zabój" i "Wreck". Nadchodzące projekty Claffeya obejmują rolę u boku Cilliana Murphy’ego w filmie "Small Things Like These" oraz w trzecim sezonie serialu "Wikingowie: Walhalla".

Dexter Sol Ansell rozpoczął karierę aktorską w wieku czterech lat w serialu "Emmerdale" (2019). Od tego czasu Ansell zagrał w serialu "Kukułki z Midwich" oraz w filmie "Święta na Jemiołowej Farmie". Ostatnio wcielił się w postać młodego Coriolanusa Snowa w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Nadchodzące projekty Ansella obejmują takie produkcje, jak "Here", "The Moor", "Hullraisers" oraz "Robin and The Hood".

Scenarzystami serialu są George R.R. Martin i Ira Parker. Pełnią oni także role producentów wykonawczych obok Ryana Condala, Vince Gerardis oraz Owen Harris i Sarah Bradshaw.