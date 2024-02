"Marvels". O czym jest film?

Carol Danvers aka Kapitan Marvel (Brie Larson) uchodzi za najpotężniejszą z Avengersów. Jest niezależna, zwinna, bystra, pełna wdzięku i nie potrzebuje nikogo, by pokonać wroga. Kobieta o nadludzkich mocach uwielbia działać solo i do tej pory wychodziło jej to całkiem dobrze. Wyzwoliła się bowiem spod dyktatu imperium Kree i zemściła na Najwyższej Inteligencji.

W filmie "Marvels" los płata jej jednak figla i w przezabawny sposób łączy z dwiema innymi superbohaterkami – jej największą fanką, Kamalą Khan znaną jako Miss Marvel (Iman VellanI) oraz dawno niewidzianą przyszywaną siostrzenicą, astronautką Moniką Rambeau (Teyonah Parris), obecnie służącą na S.Z.A.B.L.I. By sprostać nowemu wyzwaniu bohaterki będą musiały stworzyć supertrio Marvels.

"Marvels" to widowiskowy film science fiction pełen niespodziewanych zwrotów akcji i wszechobecnego humoru. Trzy skrajnie różne kobiety muszą nauczyć się ze sobą współpracować. Aby tego dokonać, przyjdzie im zmienić swoje wieloletnie przyzwyczajenia.

"Marvels". Kto za tym stoi?

W rolach głównych wystąpili: Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Park Seo-joon.

Film wyreżyserowała Nia DaCosta, a wyprodukował Kevin Feige. Za scenariusz odpowiadają: Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik, Zeb Wells.