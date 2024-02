Nowa subskrypcja

W serwisie SkyShowtime dostępna będzie nowa subskrypcja zawierająca reklamy – Standard z reklamami – która znajdzie się w ofercie razem z obecnym planem (zmieni on nazwę na Standard Plus). Standard z reklamami będzie obejmował reklamy, zaś treści oglądane w Standard Plus nadal będą bez reklam. Subskrypcja Standard z reklamami będzie dostępna od 23 kwietnia.

Standard z reklamami ma być jeszcze bardziej korzystną cenowo propozycją, dzięki której - jak zapowiadają władze platformy - "rozrywką może cieszyć się cała rodzina". W ramach tej subskrypcji będzie można zobaczyć wszystkie dostępne w SkyShowtime kinowe hity, nowe i dostępne na wyłączność seriale, a także lokalne oryginalne produkcje.

Z opcji Standard z reklamami będą mogli skorzystać użytkownicy na wszystkich ponad 20 rynkach, na których dostępny jest SkyShowtime, tzn. w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Kosowie, Macedonii Północnej, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech.

Pierwsza taka platforma

Oznacza to, że SkyShowtime jest pierwszą dużą platformą streamingową, która udostępniła subskrypcję z reklamami na wszystkich swoich rynkach.

SkyShowtime od zawsze dąży do oferowania świetnej rozrywki w doskonałej cenie. Cały czas dbamy też o to, aby dostarczać klientom na naszych rynkach najlepsze hollywoodzkie, jak i lokalne produkcje. Dzięki naszej nowej subskrypcji z reklamami cała rodzina może cieszyć się rozrywką – już wkrótce w jeszcze bardziej przystępnej cenie. Subskrypcja Standard z reklamami pozwala oglądać te same hitowe produkcje, co w Standard Plus, ale jest tańsza. Cieszymy się, że możemy oferować klientom na wszystkich rynkach nie tylko coraz bogatszą ofertę, ale także coraz atrakcyjniejsze ceny - komentuje CEO SkyShowtime, Monty Sarhan.