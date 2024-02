Nagradzany na świecie polski film dokumentalny "Pianoforte" 16 lutego trafił do kin, a już od 1 marca będzie dostępny w ofercie platformy HBO Max.

"Pianoforte". O czym jest film?

"Pianoforte" to intymny portret młodych pianistów biorących udział w Konkursie Chopinowskim, jednym z najbardziej prestiżowych i najstarszych konkursów muzycznych na świecie. Kamera od kulis pokazuje z czym muszą mierzyć się artyści, przed którymi stoi wyjątkowa życiowa szansa.

Na początku eliminacji jest ich 160. Do konkursu trafia 80, a do finału przejdzie tylko dwunastka. Bohaterami "Pianoforte" są uczestnicy legendarnego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który odbywa się raz na pięć lat w Warszawie. Młodzi muzycy z całego świata od dziecka przygotowują się do konkursu, który może odmienić ich życie.

Dystrybutor zapowiada "Pianoforte" jako "filmowy rollercoaster, który pokazuje, jak niezwykłą siłę ma muzyka. Reżyser Jakub Piątek zabiera widzów za kulisy Konkursu, gdzie pianiści zmagają się z tym szczególnym doświadczeniem łączącym pasję i radość z grania ze łzami z wycieńczenia i rozpaczy".

"Pianoforte" - jak czytamy w informacji prasowej - "to także intymna opowieść o dojrzewaniu młodych muzyków, którzy próbują odnaleźć równowagę pomiędzy udziałem w wymagającym Konkursie, intensywnymi ćwiczeniami a życiem prywatnym".

"Pianoforte". Nagrody i twórcy

Dokument miał swoją premierę na festiwalu Sundance. Zdobył wyróżnienia i nagrody na wielu festiwalach, w tym Millennium Docs Against Gravity oraz "Młodzi i Film". W tym roku nominowany jest do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii najlepszy film dokumentalny.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Jakub Piątek, za zdjęcia odpowiada Filip Drożdż, za montaż - Ula Klimek-Piątek, za dźwięk - Anna Rok, Michał Fojcik, Joanna Popowicz. Producentem jest Maciej Kubicki.