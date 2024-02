"Oppenheimer" sukcesem kasowym i artystycznym

"Oppenheimer" zarobił w kinach na całym świecie 952 miliony dolarów i zyskał wielkie uznanie krytyków, zdobywając w tym roku 13 nominacji do Oscarów oraz 13 nominacji do Nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

Laureatów nagród BAFTA 2024 poznamy 18 lutego, a zdobywców Oscarów – 10 marca.

"Oppenheimer" i wielkie nazwiska na i poza ekranem

Tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera zagrał nominowany do Oscara Cillian Murphy, a również nominowana Emily Blunt wcieliła się w jego żonę – biolożkę i botaniczkę, Katherine "Kitty" Oppenheimer.

Film w reżyserii nominowanego do Oscara Christophera Nolana powstał na podstawie jego autorskiego scenariusza. Widzowie zaglądają w głąb umysłu fizyka teoretycznego, J. Roberta Oppenheimera, który jako dyrektor założonego w ramach Projektu Manhattan laboratorium w Los Alamos prowadził przełomowy projekt zbudowania pierwszej bomby atomowej.

"Oppenheimer" to wielka kinowa uczta z doborową obsadą. Poza Murphym i Blunt w filmie występują m.in.: nagrodzony Oscarem Matt Damon, nominowany do Oscara Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Produkcja jest oparta na nagrodzonej Pulitzerem książce "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera" autorstwa Kaia Birda i nieżyjącego już Martina J. Sherwina. Producentami filmu są Emma Thomas, Charles Roven i Christopher Nolan.