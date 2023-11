ArteKino Festival. 10 filmów za darmo

W ramach tegorocznej edycji ArteKino Festival widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję, aby obejrzeć bezpłatnie 10 filmów m.in. z Niemiec, Portugalii, Grecji, Hiszpanii czy Norwegii. Filmy poruszają problemy, z jakimi mierzą się współczesne społeczeństwa, takie jak poszukiwanie tożsamości płciowej, stawianie czoła samotności czy skomplikowane relacje rodzinne.

Na film otwarcia wybrano niemiecko-kubański film "Vamos a la playa" w reżyserii Bettiny Blümner, w którym w jednej z głównych ról wystąpił Jakub Gierszał ("Sala samobójców"). Film opowiada historię trójki przyjaciół odbywających podróż na Kubę w poszukiwanie brata jednego z nich. Każdy z bohaterów zupełnie niespodziewanie dla siebie samego napotyka miłość – w innej formie oraz z innym zakończeniem niż można by się było spodziewać. Ten film to nie tylko historia o powstawaniu uczuć, ale również o dojrzewaniu do miłości i rozterkach z nią związanych.

Innym szczególnie wartym uwagi tytułem będzie portugalska produkcja "The Sibil" w reżyserii Eduardo Brito. Jest to adaptacja powieści Augustiny Bessy-Luís, która przedstawia relację młodej dziewczyny oraz jej ciotki. Wyraziste postaci zamieszkujące małe miasteczko w północnej Portugalii zostały stworzone na podstawie wspomnień pisarki i historii jej rodzinnych relacji z młodzieńczych lat.

Z kolei "Dog" pokazany podczas oficjalnej selekcji na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Salonikach to opowieść o Dimitrisie, który wierzy, że może nadrobić stracony czas i nawiązać głęboką relację z ojcem, który spędził wiele lat w więzieniu. Naiwne oczekiwania młodego chłopaka szybko zostają zweryfikowane przez brutalną rzeczywistość, kiedy jego ojciec postanawia ukazać swoje prawdziwe oblicze.

Kolejny tytuł, hiszpańska produkcja "Pustka i ja" prezentowana na MFF w Rotterdamie, to opowieść rozpoczynająca się w momencie, gdy u Raphi zostają zdiagnozowane zaburzenia tożsamości płciowej. Obraz prezentuje proces przemiany i odnajdywania swojego prawdziwego "ja". Bardzo szybko okazuje się jednak, że droga do akceptacji samego siebie jest często trudniejsza, niż nam się wydaje.

Widzowie będą mogli również zobaczyć pokazywany podczas MFF w Locarno film "Siostro, co rośnie na skażonej ziemi?", którego reżyserka została okrzyknięta przez krytyków nadzieją niezależnego kina norweskiego. Poruszająca historia skomplikowanej relacji sióstr, która zostaje wystawiona na wielką próbę przez chorobę psychiczną starszej z nich. Film prowokuje także do nowych rozważań nad relacją człowieka z naturą.

Te i inne filmy młodych europejskich reżyserów będzie można oglądać zupełnie za darmo od 1 do 31 grudnia.

ArteKino Festival. Głos młodego pokolenia

Wybrane w tym roku tytuły prezentowane w ramach festiwalu ArteKino stanowią głos młodego pokolenia filmowców i Europejczyków. Z jednej strony pokazują, że nasz kontynent to wielowymiarowy twór, z drugiej dowodzą, jak wiele kwestii nas łączy i dotyczy nas wszystkich. Pomimo tego, że mówimy w różnych językach i żyjemy w innych krajach, jesteśmy częścią społeczności i kultury europejskiej, która jest niehomogeniczna. ArteKino Festival daje nam szansę poznania młodej i niezależnej kinematografii, poszerzenia swojej perspektywy i wniknięcia w cudzą optykę – mówi Berenika Wyrzykowska-Novi, redaktorka naczelna polskiej wersji arte.tv.

ArteKino Festival. Nagrody o wartości 30 tys. euro

Podczas trwania festiwalu ArteKino każdy z widzów może wziąć udział w głosowaniu i oddać swój głos na najlepsze europejskie produkcje. Zwycięski film zostanie nagrodzony Europejską Nagrodą Publiczności, a reżyser otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 euro. Widzowie, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą mieli szansę na wygranie biletów na kolej Interrail dla dwóch osób. Ponownie pojawi się także Nagroda Jury Młodych Widzów, której wartości wynosi 10 000 euro. Przyznawana jest ona przez młodych Europejczyków, wśród których znalazła się także osoba z Polski, w wieku od 18 do 25 lat we współpracy z programem Erasmus+.

Filmy dostępną będą w 32 krajach Europy na bezpłatnej platformie ARTE.tv. Dyrektorem artystycznym Festiwalu ArteKino jest Olivier Père, francuski producent filmowy, który w latach 2009-2012 był dyrektorem artystycznym Festiwalu w Locarno, a wcześniej przez 5 lat odpowiadał za jedną z sekcji w MFF w Cannes. Wydarzenie jest organizowane dzięki wsparciu z programu Unii Europejskiej Europe Creative Media przez Fundację ArteKino, na której czele stoi Rémi Burah. Patronami wydarzenia została marka Chanel oraz dom sztuki Goossens, tworzący statuetki w kategorii Europejskiej Nagrody Publiczności oraz Nagrody Młodego Jury.