"Ostrzegamy przed kampanią mailową wymierzoną w klientów Netflixa. Rzekomy brak możliwości autoryzacji płatności, który ma prowadzić do zawieszenia konta, to okazja do kradzieży Waszych danych. Tym razem celem są login i hasło do serwisu oraz informacje o karcie kredytowej!" - przestrzega CERT Polska (Computer Emergency Response Team) na X.

NASK potwierdza masowe fałszywki

Zagrożenie potwierdza Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

"Przestępcy rozsyłają masowo fałszywe wiadomości e-mailowe, licząc na to, że część z nich trafi do użytkowników platformy Netflix" - informuje NASK.

"Traktuj wiadomości, które zawierają jakąś groźbę i wzbudzają niepokój, ze szczególną ostrożnością. Koniecznie sprawdź podane w nich informacje w inny sposób. Zwracaj uwagę na adresy wyświetlanych witryn internetowych" - przestrzega NASK.