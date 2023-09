Reklama

"Absolutni debiutanci". O czym będzie serial?

"Absolutni debiutanci" to - jak czytamy w opisie Netflixa - "pełen emocji serial dla fanów historii o dorastaniu, poszukiwaniu wolności, spełnianiu marzeń, ale przede wszystkim o wyborach, które nieodwracalnie oddzielają nastoletnie życie od dorosłości. To historia dwójki przyjaciół od zawsze - Leny i Niko, dzielących wspólną pasję do kina, którzy pamiętnego lata odkryją, że łączy ich nie tylko hobby. Wszystko dzięki nowej osobie w ich świecie - wolnemu i buntowniczemu Igorowi, którego poznają nad polskim morzem, gdzie wspólnie z rodzinami spędzają każde lato".

Serial ma stanowić "odważną opowieść o sile przyjaźni, młodzieńczych miłościach, uczuciach, fascynacjach i wybuchających namiętnościach, jak również o pragnieniu bliskości i akceptacji niezależnie od wieku. Młodzieńcze niepokoje i marzenia głównych bohaterów przeplatają się z burzliwymi historiami rodziców, którzy sami próbują odnaleźć pasję i spełnienie".

"Absolutni debiutanci". Obsada i twórcy

W rolach głównych debiutują aktorzy młodego pokolenia: Martyna Byczkowska ("Skazana", "W głębi lasu"), Bartłomiej Deklewa ("Sexify 2", "#BringBackAlice") i Jan Sałasiński ("Zielona granica"). Rodziców młodych bohaterów zagrali Katarzyna Warnke, Piotr Witkowski, Anna Krotoska oraz Andrzej Konopka.

Scenariusz napisali Nina Lewandowska, Kamila Tarabura i Andrzej Napiecek. Za kamerą stanęły Tarabura oraz Katarzyna Warzecha.

"Absolutni debiutanci". Kiedy premiera?

Serial "Absolutni debiutanci" pojawi się na platformie Netflix 25 października 2023 roku.