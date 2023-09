Reklama

"Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino

Już 1 października widzowie Netflixa będą mogli obejrzeć najnowsze dziecko Quentina Tarantino, czyli "Pewnego razu w… Hollywood". To produkcja z 2019 r., ale jeśli ktoś jej jeszcze nie widział lub chce do niej wrócić - teraz jest dobra okazja. "Pewnego razu… w Hollywood" to także propozycja dla fanów Leonardo DiCaprio, Brada Pitta czy Margot Robbie. Pit za swoją rolą dostał m.in. Oscara w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy".

"Beckham", czyli dokument o jednym z najpopularniejszych piłkarzy świata

Choć David Beckham już dawno zakończył swoją sportową karierę, jego nazwisko jest nadal znane - nie tylko fanom piłki nożnej. Do zyskania przez niego gigantycznej popularności na pewno przyczynił się małżeństwo z jedną z członkiń zespołu Spice Girls (który dziś jest jednym z symboli lat 90. i początku XXI w.). Beckhamowie byli jedną z pierwszych power couple w sporcie i show biznesie. Film Netfliksa może być dobrą okazja do tego, by poznać lub przypomnieć sobie tamtą epokę. Dodatkowo, jeśli wierzyć zwiastunom, produkcja poświęca sporo miejsca sportowym osiągnięciom Davida Beckhama. Może być to więc dobra okazja by zobaczyć jego początki i zrozumieć, na czym polegała jego siła jako piłkarza. Premiera – 4 października.

"Zagłada domu Usherów" - serial w konwencji horroru

Jedną z serialowych premier Netflixa w październiku jest horror "Zagłada domu Usherów". Produkcja nawiązuje do noweli angielskiego pisarza Edgara Allana Poego (ur. 1809 r.) pod tym samym tytułem. Premiera "Zagłady domu Usherów" zaplanowana jest na 12 października. Serial ma mieć osiem odcinków. W opisie fabuły czytamy: "Aby zabezpieczyć swój majątek - oraz przyszłość - dwójka bezwzględnego rodzeństwa buduje dynastię, która zaczyna się rozpadać, gdy ich spadkobiercy umierają po kolei w tajemniczych okolicznościach".

Serial o nastolatkach "Wszystko, teraz!"

Dla tych, którzy cenią obyczajowe produkcje, Netflix przygotował "Wszystko, na raz!". Bohaterką serialu jest 16-letnia Mia, która leczyła się z zaburzeń odżywiania. Dziewczyna tworzy listę życzeń, aby nadrobić stracony czas i przeżyć to, co inne nastolatki w jej wieku. Premiera: 5 października.

"Absolutni debiutanci" - nowy polski serial na Netflixie

W październiku na Netflixie debiutuje również polski serial o młodych ludziach wkraczających w dorosłość. Lena i Niko to przyjaciele z dzieciństwa marzący o szkole filmowej. Poznajemy ich w chwili, kiedy wyjeżdżają nad morze, żeby nakręcić film mający im pomóc dostać się na upragnione studia. Na miejscu poznają chłopaka, którego pojawienie się wystawi ich przyjaźń na próbę. W jednej z głównych ról znana m.in. z serialu "Skazana" Matyna Byczkowska. Premiera: 25 października.

Polskie premiery na Netflixie - październik 2023

Na liście polskich premier Netflixa znajdziemy też m.in. dokument poświęcony aktorce Annie Przybylskiej. „Ania”, którą wcześniej mogli oglądać widzowie TVP, będzie miała premierę 12 października. W tym samym dniu na Netfliksie zadebiutuje również seria dokumentalna "Tajemnice polskich morderstw".

Dzień wcześniej, 11 października, na platformie pojawią się "Niebezpieczni dżentelmeni", czyli zbierająca dobre recenzje polska komedia z 2022 r. Zachętą do obejrzenia tej produkcji mogą być nazwiska aktorów. Główne role w "Niebezpiecznych dżentelmenach" zagrali: Marcin Dorociński, Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski, Andrzej Seweryn. Okazja dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć aktorskie początki Tomasza Kota, może być "Skazany na bluesa" w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego z 2005 r. Film opowiada o Ryśku Riedlu, liderze zespołu "Dżem". Premiera na Netflixie: 6 października.