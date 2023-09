Reklama

"Griselda". O czym jest serial?

"Griselda" to serial inspirowany życiem Griseldy Blanco, przebiegłej i ambitnej kolumbijskiej bizneswoman oraz oddanej matki, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki której była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

Reklama

Poznajemy Griseldę w chwili, gdy jej świat jest w pełni zdominowany przez mężczyzn. Obserwujemy jej przemianę i to, w jaki sposób nadaje nowe znaczenie swojej opresji i bezwzględnym działaniom- te obrazy pokazują nam, z jakich sprzeczności złożona jest jej postać. Ta dwoistość w Griseldzie jest fascynująca, a Sofía Vergara zaciekle oddaje jej istotę - mówi Andrés Baiz, reżyser i producent wykonawczy.

Jako imigrantka z Kolumbii oraz samotna matka, która przybyła do Ameryki, Sofía podziela osobisty wątek z Griseldą, a pasja do opowiedzenia tej historii była niezaprzeczalnie siłą napędową dla całego projektu. Tym, co naprawdę zaskoczy widzów, jest sposób ukazania ciemnej strony tej postaci – a to znacznie różni się od wizerunku uwielbianej gwiazdy komediowej. Jej zmagania z rolą była wielkim wyzwaniem, a obserwacja tej transformacji na ekranie - wielkim przywilejem - dodaje współtwórca i producent wykonawczy Eric Newman.

Reklama

"Griselda". Kto stoi za serialem?

W tytułową rolę wciela się Sofía Vergara, a partnerują jej m.in. Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins) oraz Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).

Za kamerą stanął Andrés Baiz ("Narcos"), a wśród producentów znaleźli się Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda, Carlo Bernard oraz sama Sofía Vergara.

"Griselda". Kiedy premiera?

Serial pojawi się na platformie Netflix 25 stycznia 2024 roku.