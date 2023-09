Reklama

Serial

Zimowy monarcha (Winter King) - Były wojownik, obecnie mnich, opowiada historię Artura, który został panem wojny, pomimo braku prawa do tronu.

Filmy

Pięć małych wilczków (Lullaby) - Amaia, która właśnie została mamą, postanawia wrócić na kilka tygodni do domu swoich rodziców na baskijskim wybrzeżu.

Gorący pościg (Hot Pursuit) - Reese Witherspoon oraz Sofía Vergara w rolach nierozgarniętej policjantki i świadka koronnego, które muszą stawić czoła groźnym bandziorom.

Jagnię (Rustling) - 15-letni Hoss i jego młodszy brat pomagają ojcu zabić owcę na obiad, a następnie kłócą się o to, co zrobić z osieroconym jagnięciem.

Wielki George Foreman (Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight) - Oparta na faktach historia George’a Formana i niezwykłego powrotu do profesjonalnego sportu.

Ludzkie istoty (Fellow Creatures) - Kiedy tajemnicza nieznajoma zwraca się do Toma z niezwykłą ofertą, mężczyzna staje przed decyzją, która może zmienić jego życie.

Pani Pati (Miss Patti) - Pozornie dobroduszna sprzątaczka wykorzystuje anonimowość swojego stanowiska, aby wzmocnić swoją obecność w mediach społecznościowych.

W zastępstwie (Proxy) - Młoda surogatka musi zmierzyć się z trudną sytuacją, gdy para, dla której spodziewa się dziecka, wycofuje się z układu.

Poślizg (Sucking Diesel) - Po nieudanym napadzie właścicielka stacji benzynowej musi zdecydować czy chronić swojego idiotycznego pracownika, czy wydać go gangsterom.

Medusa Deluxe - Śmierć uczestnika konkursu fryzjerskiego tworzy podziały w społeczności, której pasja do włosów graniczy z obsesją.

Yentl - Barbra Streisand w roli niezależnej kobiety, która zmuszona jest udawać mężczyznę, aby móc realizować swoją miłość do wiedzy.

Porwany: pies na gwiazdkę (Dognapped: Hound for the Holidays) - Asystentka influencerki i uroczy weterynarz łączą siły, aby przed Świętami Bożego Narodzenia odnaleźć zaginionego szczeniaka.

Orka (Orca) - Młoda Iranka stawia czoła przeciwnościom losu, aby ustanowić rekord świata w pływaniu wytrzymałościowym ze związanymi rękami.

Bystre kobiety (Bright Women) - Sprzątaczka Karine zaczyna przewodzić ruchowi pracowników w swojej firmie. Szybko jednak musi zmierzyć się z dylematem moralnym.

Broken Flowers - Zatwardziały kawaler zostaje zmuszony do refleksji nad swoją przeszłością, gdy otrzymuje tajemniczy różowy list z informacją, że ma syna.

Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla (Confession of Felix Krull) - Felix Krull, przystojny mężczyzna o skromnym pochodzeniu, zalicza awans społeczny dzięki kontaktom nabytym jako pracownik windy w luksusowym hotelu.

Ona jest miłością (She is Love) - Kiedy rozwiedziona para wpada na siebie w wiejskim hotelu w Kornwalii, ich spotkanie wywołuje zaskakujące odrodzenie utraconej miłości.

Zakochana Stella (Stella in Love) - To ostatni rok Stelli w liceum. Ją jednak bardziej interesują szalone wieczory w słynnym paryskim klubie i poznawanie przystojnych chłopaków.

Wpuszczony w kanał (Flushed Away) - Pod ulicami Londynu żyje rozpieszczona mysz - Roddy - który myśli, że ma wszystko. Wszystko zmienia się, gdy w jego życiu pojawia się intruz.

Klara (Chiara) - Kronika życia św. Klary, XIII-wiecznej włoskiej szlachcianki, która opuściła zamożną rodzinę, aby podążać drogą Franciszka z Asyżu.

Hair - Zrealizowana przez Milosa Formana, porywająca ekranizacja broadwayowskiego musicalu o dzieciach-kwiatach do dziś pozostaje jednym z najlepszych filmów muzycznych wszech czasów.

Jedyna miłość razy dwa (One True Loves) - Pewna kobieta nieoczekiwanie musi wybrać między mężem, o którym od dawna myślała, że nie żyje, a narzeczonym, który dał jej nową szansę na szczęście.

Egzekutor: Odrodzenie (Eraser: Reborn) - Amerykański marshal i żona szefa międzynarodowego syndykatu przestępczego muszą współpracować, aby powstrzymać spisek.

Plan 75 - Japonia w niedalekiej przyszłości. Rządowy program zachęca seniorów do dobrowolnej eutanazji w celu uzdrowienia społeczeństwa złożonego z seniorów.

Różowy księżyc (Pink Moon) - Kiedy ojciec nieoczekiwanie ogłasza, że ma dość życia, Iris zmuszona jest stawić czoła absurdowi sytuacji i spełnić jego ostatnie życzenie.

Sound of Metal - Życie heavymetalowego perkusisty wywraca się do góry nogami, gdy zaczyna tracić słuch i musi stawić czoła przyszłości wypełnionej ciszą.

Egzamin (Exam) - Jeśli Rojin nie zda egzaminu wstępnego na uniwersytet, ojciec zmusi ją do małżeństwa. Jej starsza siostra postanawia za wszelką cenę jej pomóc.

Smerfy 2 (The Smurfs 2) - Kolejna część pełnometrażowej opowieści o smerfach. Ulubieńcy dzieci muszą znowu zmierzyć się z niebezpiecznym czarodziejem Gargamelem.

Rybki z ferajny (Shark tale) - Wskutek nieporozumienia Oskar zostaje okrzyknięty mianem pogromcy rekinów. Aby podtrzymać kłamstwo, łączy siły z Lennym, rekinem-wegetarianinem.

Dokumenty

Łowcy duchów: Hotel Cecil (Ghost Adventures: Cecil Hotel) - Zak i załoga meldują się w hotelu Cecil, aby przeprowadzić badania zjawisk paranormalnych na szeroką skalę.

Łowcy duchów: Przeklęty hotel (Ghost Adventures: Goldfield Hotel) -Załoga Łowców duchów powraca do niesławnego hotelu Goldfield, gdzie wszystko się zaczęło, aby rozliczyć się ze złowrogimi duchami.

Krzyk: Historia prawdziwa (Scream. The True Story) - Steve Shippy i Cindy Kaza badają demoniczne siły, które rzekomo popchnęły Danny'ego Rollinga do morderstwa.

Pod okiem kosmitów (Alien Endgame) - Byli wojskowi przerywają milczenie w sprawie masowego tuszowania przez rząd faktów dotyczących UFO i potencjalnej inwazji przybyszów z obcej planety.

Klątwa szmacianej laki (The Curse of Robert The Doll) - Medium Cindy Kaza odkrywa tajemnicę najbardziej nawiedzonej i najmroczniejszej lalki na świecie.

Egzorcysta. Historia prawdziwa (The Exorcism of Roland Doe) - Obraz ujawnia nowe dowody dotyczące prawdziwych egzorcyzmów 13-letniego chłopca, które stały się inspiracją dla kultowego horroru pt. „Egzorcysta”.

Duchy z lotu 401 (The Ghost of Flight 401) - Steve Shippy i Cindy Kaza udają się w głąb Everglades na Florydzie, aby odkryć przerażającą prawdę o katastrofie lotu 401.

Kolekcja z piekła rodem: Trzy kręgi piekielne (The Haunted Museum: 3 Ring Inferno) - Chłopiec i jego ojciec walczą o swoje dusze po otwarciu portalu do przeklętego cyrkowego świata.

Liderka: Sprawa Bling Ring (The Ringleader: The Case of The Bling Ring) - Dokument o Rachel Lee, przywódczyni hollywoodzkiej grupy włamywaczy z 2009 roku znanej jako Bling Ring.

Ted Bundy: Sztuka kłamstwa (Ted Bundy: A Faking It Special) - Theodore R. Bundy popełnił kilkadziesiąt brutalnych morderstw w latach 70. Eksperci analizują nagrania z przesłuchań i rozpraw sądowych. Próbują opisać sposób działania zabójcy.

Sztuka kłamstwa: R. Kelly (R. Kelly: A Faking It Special) - Idol na scenie, potwór poza nią. Gwiazda R&B, R. Kelly, był seryjnym przestępcą seksualnym, który przez ponad 20 lat napastował nieletnie ofiary.

Donald Trump: Sztuka kłamstwa (Donald Trump: A Faking It Special) - Donald Trump to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnych czasów. Eksperci poddają wnikliwej analizie słowa, czyny i gesty byłego prezydenta USA.

Michael Jackson: Sztuka kłamstwa (Michael Jackson: A Faking It Special) - Michael Jackson, przed śmiercią w 2009 roku, był największą gwiazdą popkultury. Niestety jego prywatne życie niszczyły zarzuty o molestowanie seksualne dzieci.

Jussie Smollet: Sztuka kłamstwa (Jussie Smollet: A Faking It Special) - Kiedy aktor Jussie Smollett oświadczył, że został zaatakowany z powodu orientacji seksualnej i rasy, świat kipiał z oburzenia. Poznajmy motywy sfingowania tej zbrodni nienawiści.

Morderstwo Caroline Crouch: Sztuka kłamstwa (The Murder of Caroline Crouch: Faking It Special) - Młoda kobieta całkowicie traci głowę dla pilota. Kiedy na świat przychodzi ich dziecko, dochodzi do tragedii. Eksperci ujawniają kulisy tych strasznych wydarzeń.

Morderstwo Gabby Pettito (The Murder of Gaby Petito: A Faking It Special) - Internetowe marzenie, które na jawie zamieniło się w koszmar. Eksperci analizują nagrania z policyjnych kamer i próbują ustalić bieg wydarzeń, które doprowadziły do morderstwa Gabby Petito.

Morderstwo Grace Millane (The Murder of Grace Millane: A Faking It Special) - Specjalista od mowy ciała, ekspert językowy i psycholog sądowy poddają wnikliwej analizie głównego podejrzanego o morderstwo brytyjskiej turystki Grace Millane.

Low Country: Dynastia Murdaugh (Murdaugh Murders: Deadly Dynasty) - Trzyczęściowy serial dokumentalny bada spuściznę rodziny Murdaughów, która przez pokolenia miała ogromny wpływ na kształtowanie się systemu prawnego Karoliny Południowej.

To nie przypadek (No Accident) - Opowieść luźno powiązana z marszem Unite the Right, który miał miejsce w 2017 roku w Charlottesville w stanie Wirginia.

