W związku z premierą serialu "Ahsoka" Disney+ zaprosił twórców z różnych krajów do stworzenia autorskich projektów plakatów, zainspirowanych najnowszą produkcją z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Finalnie powstało 9 unikalnych grafik, które czerpią z motywów przedstawionych w serialu.

"Ahsoka". Mistrzyni i uczennica

Każdy z wybranych artystów przy tworzeniu swojej pracy miał do wyboru jeden z kilku motywów z serialu "Ahsoka". Tym, co przyciągnęło uwagę Nastki Drabot, był motyw mistrzyni i uczennicy. To właśnie stąd czerpała inspirację przy tworzeniu plakatu.

Tematem moich ilustracji bardzo często są kobiety, więc z chęcią stworzyłam plakat przedstawiający Ahsokę i Sabine. Obie bohaterki stanowią świetny wizualny kontrast, który chciałam podkreślić zestawiając różne odcienie różu i błękitu. Dzięki temu zabiegowi różnice między kobietami są podkreślone, ale jednocześnie widać, że doskonale się uzupełniają – wyjaśnia artystka.

"Ahsoka". Kim jest Nastka Drabot?

Pochodząca z Ostrołęki Anastazja "Nastka" Drabot ukończyła architekturę na Politechnice Warszawskiej, ale to zawód ilustratora przyniósł jej spełnienie i radość. Obecnie zajmuje się ilustracją i grafiką, operując wektorami, dzięki czemu jej obrazki są w pełni skalowalne. Artystka jako wyróżnik swoich prac wskazuje przede wszystkim dobór kolorów.

"Ahsoka" i "The Mandalorian"

Projekt plakatu inspirowanego serialem "Ahsoka" jest kolejną okazją dla polskich artystów do zaistnienia na arenie międzynarodowej. Przy okazji premiery najnowszego sezonu "The Mandalorian" w marcu tego roku Disney+ zaprosił do globalnej aktywacji sześciu polskich grafików, których zadaniem było stworzenie artystycznej interpretacji hełmów mandolariańskich, łączącej serialowe motywy z regionalnym folklorem naszego kraju. W ten sposób powstało sześć wyjątkowych projektów, a pięć z nich pojawiło się w formie murali w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu.