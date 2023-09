Reklama

"BELFER 3", serial, premierowe odcinki od 8.09 w piątki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia rano w serwisie CANAL+ online.

Długo wyczekiwana kontynuacja jednego z najlepszych i najbardziej cenionych polskich seriali kryminalnych. Za reżyserię odpowiada Łukasz Grzegorzek, zdobywca nagrody za „Moje wspaniałe życie”, w kategorii najlepsza reżyseria na FPFF w Gdyni oraz nominowany za ten tytuł do Orłów 2022 w kategorii najlepszy film. Autorami scenariusza do trzeciej odsłony przygód nauczyciela polskiego są: Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski („Bez tajemnic”, „Pakt”) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki (KLANGOR).

W nowym sezonie Paweł Zawadzki po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki. Zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas rejsu, w który razem z ojcem zabiera nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów, policja wszczyna dochodzenie. Uwikłany w sprawę Belfer prowadzi śledztwo na własną rękę, odkrywając fakty związane z przeszłością swoich bliskich.

Obok fantastycznego Macieja Stuhra („Pokłosie", „Planeta Singli", „Powrót do tamtych dni", „Listy do M.") wcielającego się w nauczyciela z detektywistycznym zacięciem, w nowym BELFRZE znalazła się plejada aktorskich gwiazd: Jacek Koman („Moulin Rouge!", „Wielki Gatsby", seriale „Chyłka", „Lekarze"), Roma Gąsiorowska („Sala samobójców", „Ki", "Wojna polsko-ruska"), Agata Kulesza („Ida", „Róża", „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", „Moje córki krowy"), Mirosław Baka („Legiony", „Amok", „Chłopi"), Katarzyna Herman („Kler", „Doppelgänger. Sobowtór" seriale „Mały Zgon", „Ślepnąc od świateł"), Marek Kalita („Drogówka", „Chcę żyć", seriale „Szadź", „Pajęczyna"), jak i młode pokolenie aktorów na czele z Michaelem Zielińskim („Legiony", „Listy do M. 4", serial „Pułapka"), Wiktorią Kruszczyńską („Wszystkie nasze strachy", „Masz ci los!", serial „Królowa") i Hubertem Miłkowskim („Norwegian Dream", seriale KRUK i „W głębi lasu").

"PEŁNOSEKSUALNI", serial, premierowe odcinki od 11.09 w poniedziałki o godz. 23:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia rano w serwisie CANAL+ online.

Oto PEŁNOSEKSUALNI – osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej. Tak jak wszyscy pragną żyć pełnią życia, kochać, cieszyć się seksem, zakładać rodziny. Dokumentaliści, których serial przełamuje tabu związane z seksualnością osób niepełnosprawnych, przez sześć miesięcy towarzyszyli z kamerą Wojtkowi i Agacie Sawickim, Kasi Wasiak, Iwonie Nizio i Mateuszowi Kabatowi.

To nie jest serial skupiający się na trudach życia osób z niepełnosprawnościami, lecz pokazujący marzenia i zapał w korzystaniu z uroków świata.

"ASTERIKS I OBELIKS. IMPERIUM SMOKA", film, premiera w sobotę 16.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kolejna odsłona przygód dzielnych Galów. Tym razem w Asteriksa wcielił się Guillaume Canet („Nie mów nikomu", „Lepsze życie", „Facet do wymiany"), który jest także reżyserem i współautorem scenariusza. Rolę Obeliksa po Gérardzie Depardieu przejął z kolei Gilles Lellouche („Niewinne kłamstewka", „Wymarzony", „Nasze najlepsze wesele"). W filmie zagrali także Vincent Cassel („Trzej Muszkieterowie: D’Artagnan", „Władca Paryża") jako Juliusz Cezar i zdobywczyni Oscara Marion Cotillard („Niczego nie żałuję - Edith Piaf", „Dwa dni, jedna noc") wcielająca się w Kleopatrę.

Rok 50 p.n.e, po zamachu stanu przeprowadzonym przez zdradzieckiego księcia, Cesarzowa Chin zostaje porwana i uwięziona. Jej córka, księżniczka Sass-Yi, wyrusza w daleką podróż, by szukać pomocy w Galii, gdzie poznaje Asteriksa i Obeliksa. Odważni wojownicy bez mrugnięcia okiem podejmuj się misji ratunkowej. Z zapasem magicznego napoju rozpoczynaj podróż na Daleki Wschód. Nie umyka to uwadze największa wroga Galów – Juliusza Cezara, który zbiera potężną armię, by podbić orientalną krainę po drugiej stronie globu.

Na nową ekranizację komiksowych przygód Astriksa i Obeliksa widzowie czekali ponad dekadę, od filmu „Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości", który do kin trafił w 2012 roku.

"ŚLUB DOSKONAŁY", film, premiera w sobotę 23.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kolejna po hitowym „Mayday” komedia producenta Wojtka Pałysa, która także powstała na motywach sztuki teatralnej – „Ślub doskonały” autorstwa Robina Hawdona.

Po hucznym wieczorze kawalerskim pan młody budzi się w dniu ślubu z solidnym kacem i z nieznajomą kobietą u boku. Za chwilę w jego sypialni zjawia się drużba, a tuż po nim… ma zawitać w pokoju panna młoda z przyszłą teściową. Panowie muszą naprędce wymyślić porządną wymówkę, co jeszcze pogarsza sytuację. Okazuję się, że feralny poranek to do dopiero początek lawiny zdarzeń, które z pięknego ślubu mogą przerodzić się w największą katastrofę w życiu wszystkich – od narzeczonych, przez teściów po wedding planerkę.

Na ekranie plejada gwiazd polskiego kina m.in.: Adam Woronowicz („Teściowie", „Kamerdyner", serial "The Office PL"), Aleksandra Adamska („Atak paniki", „Miasto 44", serial „Skazana") Ewa Kasprzyk („Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", „Wojna polsko-ruska", „365 dni: Ten dzień"), Krzysztof Stelmaszyk („Testosteron", „Pokaż kotku, co masz w środku", „Miasto 44"), Piotr Głowacki („Bogowie", „Mistrz"), Magdalena Lamparska („Kochaj", „365 dni") Aleksandra Popławska („Nie cudzołóż i nie kradnij", serial "Minuta ciszy").

SERIALE

"POZA NOCĄ", premierowe odcinki od 4.09 w poniedziałki o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Oparty na faktach, uhonorowany Europejką Nagrodą Filmową za innowacyjne opowiadanie historii serial Marco Bellocchio.

Ta sześcioodcinkowa produkcja rozgrywa się w czasie politycznych napięć i przemocy we Włoszech. W marcu 1978 roku Czerwone Brygady, skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna, uprowadzają byłego premiera i lidera Chrześcijańskiej Demokracji. Jest to kolejne podejście Bellocchio do historii Aldo Moro, którą wcześniej opowiedział w wielokrotnie nagradzanym filmie „Witaj, nocy” z 2003 r. W serialu twórca ukazuje jednak wydarzenia z perspektywy różnych uczestników tego dramatycznego rozdziału z historii Włoch.

"JAK ZOSTAĆ ELŻBIETĄ", premierowe odcinki od 12.09 we wtorki o godz. 2o:00 w CANAL+ SERIALE oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Ekranizacji losów wybitnej monarchini powstało wiele. Ta, najnowsza serialowa opowieść o jednej z najsłynniejszych kobiet na świecie, skupia się na wczesnych latach Elżbiety Tudor i jej drodze na tron.

Po śmierci króla Henryka VIII jego osierocone dzieci — Maria, Elżbieta i Edward — stają się pionkami w niebezpiecznej grze o władzę, rozgrywającej się na angielskim dworze. Nastoletnia Elżbieta musi wejść w sieć politycznych intryg i intymnych relacji, by — jako trzecia w kolejności dziedziczenia — utorować sobie drogę do tronu.

W postać przyszłej królowej Elżbiety I wcieliła się niemiecka aktorka Alicia von Rittberg („Furia”, „Geniusz”, „Zdrajca w naszym typie”), której na ekranie towarzyszą m.in. Romola Garai („Czas prawdy”, „Pokuta”, „Szkarłatny płatek i biały”, serial „Emma”) jako Maria I, Jessica Raine („An Adventure in Space and Time”, „Robin Hood”, „Kobieta w czerni”) w roli macochy Elżbiety, Katarzyny Parr oraz znana m.in. z hitowych seriali („Gra o tron”, „The Last of Us”) Bella Ramsey jako Lady Jane Grey.

"GLINY", premierowe odcinki od 6.09 w środy o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Inspirowany faktami serial stworzony przez reżysera wielokrotnie nagradzanego izraelskiego thrillera „Fauda”, Rotema Shamira. Ostrzegawcza opowieść o obsesji, poświęceniu i tym, jak dążenie do sprawiedliwości zmienia kompas moralny detektywa i prowadzi go ku zatraceniu.

Głównym bohaterem jest Alon Shenhav, charyzmatyczny policjant z Tel Awiwu, który zostaje oddelegowany na roczną służbę do swojego rodzinnego miasta. Na miejscu szybko orientuje się, że w Naharijji rządzi bezkarny gangster Maor Ezra, który wraz ze swoją mafią terroryzuje mieszkańców i lokalną policję. Zdeterminowany Alon rozpoczyna walkę o sprawiedliwość i wypowiada wojnę przestępcom, jednak w jej trakcie sam przekracza granice dobra i zła.

W obsadzie serial znaleźli się: Tsahi Halevi („Fauda”, „Betlejem”, „Mosad”), Danny Steg („Haolam Mats'hik”, „Tzur Hadassim”, „Sof Hamis'chak”), Maor Schwitzer („Sztisel”, „Matchmaking”, „Kraina małych ludzi”) i Shani Cohen („Alumin”, „The Monkey House”, „HaNachala”, „Noflot al HaRaglayim”).

"NIE ZOSTAWIAJ MNIE", premierowe odcinki od 25.09 w poniedziałki o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Włoski serial kryminalny twórców „Gomorry” i „Zero Zero Zero”, opowiadający o policjantce zajmującej się cyberprzestępczością i przemocą wobec nieletnich. Po 20 latach Elena wraca do Wenecji, by poprowadzić śledztwo w sprawie śmierci nastolatka. W dochodzeniu dotyczącym siatki pedofilów pomaga jej Daniele Vianelloc — dziś szef wydziału zabójstw, przed laty wielka miłość Eleny.

W parę policjantów wcielili się pochodząca z Florencji Vittoria Puccini („Pierwszy dzień mojego życia”, „18 prezentów” „The Place”, serial „The Trail”) i Alessandro Roja („Z nami nie ma żartów”, „Nie igraj z gwiazdami”, „Diaz”).

DOKUMENTY

"WSCHODNI FRONT", premiera w poniedziałek 04.09 o godz. 22:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Film-reportaż z wojny na Ukrainie pokazywany na Berlinale w konkursie Encounters i na festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

Lato 2022 roku. Yevhen, ukraiński wolontariusz batalionu sanitarnego „Szpitalników”, niesie pierwszą pomoc żołnierzom na froncie. Przez cały czas towarzyszy mu kamera, która rejestruje grozę wojny oraz chwile wytchnienia, gdy dzielni obrońcy Ukrainy spotkają się ze swoimi bliskimi.

"TRZY KOBIETY I WOJNA", premiera w środę 6.09 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Pod koniec II wojny światowej brytyjski rząd przyznał akredytacje blisko 500 dziennikarzom, mającym relacjonować inwazję w Normandii. Nie było wśród nich ani jednej kobiety. Dopiero Amerykanie wysłali na front trzy reporterki, dzięki czemu po raz pierwszy w historii kobiety miały okazję bezpośrednio relacjonować wojenne realia.

Film przedstawia historię Marthy Gellhorn, Margaret Bourke-White i Lee Miller, które były w zbombardowanych niemieckich miastach i w wyzwalanych obozach koncentracyjnych Ravensbruck, Buchenwald i Dachau. Wojna widziana ich oczami wygląda inaczej niż z męskiej perspektywy.

"WSZYSTKIE WOJNY ROSJI", serial dokumentalny, premierowe odcinki od 13.09 w środy o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kiedy Rosja chwyta za broń, świat wstrzymuje oddech. Na przestrzeni wieków to ogromne imperium kształtowały wygrane i przegrane wojny oraz ci, którzy przewodzili armiom. Od Piotra Wielkiego, założyciela wspaniałego Petersburga, który z pomocą broni i armat zmienił mapę Europy. Przez jego potomków z rodu Romanowów, którzy przeszli drogę od dowodzenia największą armią na świecie do porażki z rąk bolszewików. Nowo powstały Związek Radziecki przeciwstawił się morderczej machinie Hitlera, tylko po to, by siać okrucieństwo i terror wśród własnego narodu. Teraz Władimir Putin podąża drogą swych poprzedników, prowadząc kampanię mającą na celu ożywienie rosyjskiego imperializmu.

Dzięki niepublikowanym materiałom archiwalnym, spostrzeżeniom międzynarodowych ekspertów i oszałamiającym wizualnie mapom, dokumentalna seria WSZYSTKIE WOJNY ROSJI opowiada fascynującą historię walki narodu o osiągnięcie swoich celów.

"NIEWINNOŚĆ", premiera w sobotę 16.09 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Dokument opisujący wpływ militaryzacji na życie młodych Izraelczyków, zmuszanych do obowiązkowej służby wojskowej. Dla wielu to druzgoczące doświadczenie, które zaprzecza wyznawanym przez nich wartościom.

Nad tym filmem reżyser Guy Davidi pracował przez ponad dekadę. Dotarł do fragmentów pamiętników, listów, zdjęć i amatorskich filmów, które razem tworzą przejmujący portret młodych ludzi u progu dorosłości, którzy wbrew własnej woli musieli stać się częścią czegoś, co budziło ich głęboki sprzeciw. Ludzi, którzy podczas przymusowej służby zostali zniszczeni przez system.

FILMY

"SNAJPER. BIAŁY KRUK", premiera w sobotę 2.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Ukraiński dramat wojenny opowiadający o nauczycielu, którego rodzina zostaje zamordowana w Donbasie w 2014 r. Pragnąc pomścić swych bliskich, mężczyzna zaciąga się do wojska i szkoli się na snajpera. Wkrótce staje oko w oko z rosyjskim strzelcem wyborowym, tym samym mając szansę zmienić bieg krwawego konfliktu.

Film w reżyserii Mariana Bushana, w którym zagrali: Pavlo Aldoshyn („Kava z Kardamonom”), Maryna Koshkina („Karpaty: Miłość i zdrada”, „ Zniewolona: Felix Austria”, „Czarne żniwa”), Roman Yasinovskiy („Cyborgi”, „Kruty 1918”, „Lew”), Oleg Drach („Katyń”, „Śmierć Stalina”, serial „Wataha”).

"ZADZIWIAJĄCY KOT MAURYCY", premiera w niedzielę 3.09 o godz. 10:00 w CANAL+ PREMIUM oraz tego samego dnia w serwisie CANAL+ online.

Przebojowa komedia dla całej rodziny stworzona przez scenarzystów „Shreka” i „Piratów z Karaibów” na podstawie książki Terry’ego Pratchetta z kultowego cyklu „Świat Dysku”.

Sprytny kot Maurycy to kawał oszusta. Wraz z kompanią szczurów oraz muzykantem Keithem wędrują od miasta do miasta i nabierają ludzi na fałszywą plagę gryzoni, by zarabiać na udawanej deratyzacji. Pewnego dnia trafiają jednak do miasteczka, w którym ktoś inny szykuje jeszcze bardziej nikczemny przekręt.

W tej igrającej z bajkową konwencją animacji usłyszmy m.in. Piotra Adamczyka wcielającego się w samego Maurycego.

"BLISKO", premiera we wtorek 5.09 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Film nominowany do Oscara i Złotego Globu, uhonorowany Grand Prix Festiwalu w Cannes, statuetką Amanda na Norweskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym i wieloma innymi nagrodami. To subtelny obraz o dojrzewaniu, w reżyserii Lukasa Dhonta, twórcy „Girl”.

Leo i Rémi to najlepsi przyjaciele. Trzynastolatkowie są niemal nierozłączni i towarzyszą sobie we wszystkich ważnych chwilach. Jednak gdy po wakacjach chłopcy idą do nowej szkoły, okazuje się, że innym uczniom przeszkadza ich bliska relacja. Pełne zawiści plotki i szyderstwa sprawiają, że Leo postanawia odciąć się od najlepszego przyjaciela.

W głównych bohaterów wcielili się Eden Dambrine i Gustav De Waele, którym na ekranie towarzyszą doświadczeni aktorzy: laureatka Złotej Palmy Émilie Dequenne („Rosetta”, „Dyskretny urok niebezpiecznych myśli”, „Nasze dzieci”), nagrodzona Złotym Lwem Léa Drucker („Jeszcze nie koniec”, „Wojna światów”) i Kevin Janssens („Pokój tajemnic”, „Zemsta”).

"AIDA", premiera w czwartek 7.09 o godz. 20:10 w ALE KINO+, już dostępny w serwisie CANAL+ online.

Głośna międzynarodowa koprodukcja, która zdobyła aż 11 prestiżowych nagród. Obraz Jasmili Žbanić został doceniony m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, zdobył Europejską Nagrodę Filmową w trzech kategoriach i aż cztery Orły. Na koncie ma również nominację do Oscara®.

Ten wstrząsający dramat wojenny opowiada o masakrze w Srebrenicy z 1995 r. Kiedy do miasta wkraczają serbskie oddziały, mimo tego, że posiada ono oficjalny status „strefy bezpieczeństwa”, wokół bazy ONZ gromadzą się tysiące cywilów. Pracująca w placówce tłumaczka Aida próbuje za wszelką cenę ocalić swojego męża i dwóch nastoletnich synów starając się wybłagać możliwość przetransportowania ich do schronu.

W roli Aidy laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej i Srebrnego Lamparta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno Jasna Đuričić („Biały, biały świat”, „Dziennik maszynisty”, „Dobra żona”).

"SŁOŃ", premiera we wtorek 19.09 o godz. 20:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kameralny film Kamila Krawczyckiego opowiadający o homoseksualnej miłości. Obraz został uhonorowany Złotym Lwem w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych na festiwalu w Gdyni oraz Nagrodą Specjalną podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA

Po śmierci ojca Bartek przejmuje obowiązki głowy rodziny. Musi nie tylko opiekować się pogrążoną w rozpaczy matką, ale również zająć się prowadzaniem rodzinnego gospodarstwa na Podhalu. Pewnego dnia we wsi pojawia się Dawid, dawno niewidziany syn sąsiada, który przejeżdża na pogrzeb ojca. Między młodymi mężczyznami zaczyna kiełkować uczucie, które dla Bartka jest jednocześnie źródłem nadziei i udręki.

W roli Bartka wystąpił Jan Hrynkiewicz („Boże Ciało”, „Sala samobójców. Hejter”, „Carte Blanche”), Dawida - Paweł Tomaszewski („Środa, czwartek rano”, „Miasto 44”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”).