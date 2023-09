Reklama

Wyższy abonament

Na ten moment za abonament Disney+ trzeba zapłacić 28,99 zł za miesiąc lub 289,99 zł za 12 miesięcy. Jednak już w pod koniec roku wchodzi nowa taryfa i od 6 grudnia ceny wzrosną do 37,99 zł za miesiąc i 379,90 za cały rok.

Zakaz współdzielenia konta

Netflix był szeroko krytykowany za wprowadzenie zakazu udostępniania konta użytkownika osobom spoza gospodarstwa domowego. Przewidywano, że lider rynku VOD mocno straci na tym ruchu. Stało się jednak zupełnie odwrotnie i Netflix zyskał w ostatnim kwartale 6 mln subskrybentów. Nie dziwi zatem, że Disney+ także chce zakazać współdzielenia konta w 2024 roku.

Trzy modele subskrypcji

Netflix z czasem wprowadził trzy pakiety subskrypcji: podstawowym standard i premium. To doświadczenie również chce wykorzystać Disney+, który już od 1 listopada przetestuje je w Niemczech.

Za podstawowy plan nasi zachodni sąsiedzi zapłacą miesięcznie 5,99 euro (ok. 27 zł), jednak w tej opcji nie mogą zapłacić za rok z góry. Pakiet średni to 8,99 euro (ok. 40 zł) miesięcznie lub 89,90 euro (ok. 403 zł) - dzięki temu zyskuje się obraz Full HD i dźwięk Dolby Stereo. Z kolei model premium, zapewniający rozdzielczość 4K oraz dźwięk Dolby Atmos, to już koszt 11,99 euro (ok. 54 zł) miesięcznie lub 119,90 euro (ok. 537 zł) rocznie.