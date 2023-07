Pierwszą połowę sierpnia w HBO Max wypełnią filmowe nowości, ale dla fanów seriali i NBA atrakcją miesiąca będzie z pewnością 2. sezon "Lakers: Dynastii zwycięzców".

Seriale

Lakers: Dynastia zwycięzców II (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) - Gdy Lakersi wkraczają w nowy sezon, Buss stawia na swoich zawodników. Później kontuzja na boisku zagraża przyszłości zespołu.

Billions VII - Serial z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis).

Wybrane filmy

Żona deszczu (Rain Bride) - Młoda kobieta musi pożegnać się z mężem, który postanawia przyłączyć się do walki z ISIS. Gdy z frontu nadchodzą niejasne wieści, wolna i niezależna bohaterka musi stawić czoła żądaniom członków swojej społeczności.

Delta - Delta Padu to miejsce starć między rybakami a kłusownikami, a lokalna grupa wolontariuszy chce uratować rzekę przed przełowieniem.

Podróż Eloise (Eloise's Journey) - Eloise się budzi i nie ma żadnych wspomnień ze swojej przeszłości. Jej przyjaciele, praca, rodzina, życie - wszystko jest tajemnicą.

Godland - Pod koniec XIX wieku młody duński misjonarz wyrusza w podróż do odległej części Islandii, aby zbudować kościół i sfotografować miejscową ludność.

Wielki zielony krokodyl domowy (Lyle, Lyle, Crocodile) - Oparta na bestsellerowej serii książek komedia muzyczna podąża za śpiewającym krokodylem zaprzyjaźnionym z rodziną, z którą mieszka w Nowym Jorku.

Nie zmusicie mnie do nienawiści (You Will Not Have My Hate) - Historia ataków terrorystycznych w Paryżu opowiedziana z osobistej perspektywy ojca.

Mastema (Mastemah) - Kiedy młoda psychiatra Louise zaczyna analizować mrocznego mężczyznę, wokół niej zaczynają umierać ludzie... Czy Theo może być diabłem?

Odwieczna córka (The Eternal Doughter) - Artystka i jej matka muszą skonfrontować się z tajemnicami, kiedy wracają do starego domu rodzinnego, obecnie hotelu dręczonego przez przeszłość.

Niedźwiedzia przysługa (Snow and the Bear) - Asli jest młodą pielęgniarką, która zostaje wysłana do odległego miasteczka, gdzie trafia w sam środek skomplikowanych lokalnych relacji.

Jak nigdy (More Than Ever) - Hélène i Matthieu od lat tworzą szczęśliwy związek. Ich życie wywraca się jednak do góry nogami, gdy u kobiety zostaje zdiagnozowana rzadka choroba.

Biały pies (White Dog) - USA, rok 1968. Pisarz i jego żona, aktorka i aktywistka, przygarniają bezpańskiego psa wyszkolonego do atakowania czarnoskórych demonstrantów.

Mój romans z małżeństwem (My Love Affair with Marriage) - Od najmłodszych lat popkultura przekonywała Zelmę, że miłość rozwiąże wszystkie jej problemy, o ile będzie przestrzegać społecznych norm.

Chappie - Policja zaczyna wykorzystywać w walce z przestępczością roboty nowej generacji. Sprawy się komplikują, gdy jedna z maszyn zostaje skradziona i przeprogramowana przez gangsterów.

Roman J. Israel - Denzel Washington jako przeżywający kryzys aktywista, którego okoliczności zmuszają do działania.

Piksele (Pixels) - Grupa miłośników klasycznych gier wideo musi stawić czoła najeźdźcom z kosmosu.

Królowa wojownik (The Woman King) - Viola Davis w opartej na faktach opowieści o zaciekłej kobiecej jednostce wojowniczek zdeterminowanych, by bronić swojego narodu.

Maskarada (Mascarade) - Młody żigolak ulega urokowi kuszącej oszustki pod palącym słońcem Riwiery Francuskiej i w ich głowach rodzi się plan.

Elizjum (Elysium) - Osadzony w przyszłości obraz postapokaliptycznego świata, w którym tylko najzamożniejsi mają prawo do szczęścia.

Paloma - Transpłciowa kobieta, Paloma, postanawia spełnić swoje największe marzenie: wziąć tradycyjny ślub w kościele ze swoim chłopakiem Zé.

Semret - Zurych. Semret jest samotną matką z Erytrei. Kiedy jej córka próbuje dowiedzieć się czegoś o swoim pochodzeniu, kobieta musi stawić czoła przeszłości.

Smerfy (The Smurfs) - Podczas ucieczki przed groźnym Gargamelem smerfy w magiczny sposób przenoszą się ze swojej spokojnej wioski do hałaśliwego i chaotycznego Nowego Jorku. Czy uda im się bezpiecznie wrócić w rodzinne strony?

Gniewna Annie (Angry Annie) - Francja, rok 1974. Annie przypadkowo zachodzi w trzecią ciążę i zaczyna interesować się działalnością ruchu pro-choice.

Dokument

Fantastycznie przyjaciele II (Fantastic Friends) - James i Oliver Phelpsowie zapraszają na przygodę, podczas której spotykają czarujących gości, odkrywają urokliwe miejsca i podejmują wyzwania.

Nowości dzień po dniu (1 - 15 sierpnia)

1 sierpnia

Cudotwórcy IV, odc. 4

Co robimy w ukryciu V, odc. 4

Żona deszczu

2 sierpnia

Delta

3 sierpnia

I tak po prostu... 2, odc. 8

Harley Quinn IV, odc. 4

Wojownik III, odc. 8

Podróż Eloise

4 sierpnia

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 2

Godland

Wielki zielony krokodyl domowy

Nie zmusicie mnie do nienawiści

Mastema

Odwieczna córka

Niedźwiedzia przysługa

5 sierpnia

CN Stories, odc. 1-10

Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 2

7 sierpnia

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 1

Jak nigdy

8 sierpnia

Cudotwórcy IV, odc. 5

Co robimy w ukryciu V, odc. 5

9 sierpnia

Fantastyczni przyjaciele II, odc. 1

Biały pies

10 sierpnia

I tak po prostu... 2, odc. 9

Harley Quinn IV, odc. 5

Wojownik III, odc. 9

Rap Sh!t II, odc. 1 - 2

Mój romans z małżeństwem

11 sierpnia

Na planie XX, odc. 32

Nastoletnia Euthanasia II, odc. 3

Chappie

Roman J. Israel

Piksele

Królowa wojownik

Maskarada

Elizjum

Paloma

Semret

12 sierpnia

Billions VII, odc. 1

Lamput II, odc. 1 - 21

Lamput III, odc. 1 - 43

Summer Camp Island VI, odc. 1 - 20

Dobre rady Johna Wilsona III, odc. 3

Smerfy

14 sierpnia

Lakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 2

Telemarketers, odc. 1

Gniewna Annie

15 sierpnia

Cudotwórcy IV, odc. 6

Co robimy w ukryciu V, odc. 6