Czym jest K-romance?

Gatunek koreańskich romansów w odcinkach fascynuje fanów od dekad, na długo zanim Netflix poszerzył swoją ofertę o treści z tego gatunku.

Przez lata gatunek K-romance znacząco ewoluował: od oper mydlanych po wciągające produkcje na poziomie zachodnich seriali jakościowych.

Według danych Netflixa oglądanie treści K-romance wzrosło ponad trzykrotnie od 2018 do 2022 roku; w 2022 roku już ponad 90 proc. widzów K-romance pochodziło spoza Korei.

Koreańskie i uniwersalne

Jesteśmy naprawdę zaszczyceni tym, że dzięki Netflixowi nasze emocjonujące koreańskie produkcje znalazły dom w sercach widzów na całym świecie. Nasze historie dotykają uniwersalnych aspektów życia - miłości, złamanego serca i czułości, a jednocześnie dają wgląd w wyjątkowe aspekty koreańskiej kultury. Zaangażowanie Netflixa jest czymś, czym jesteśmy naprawdę podekscytowani - komentuje Don Kang, wiceprezes koreańskiego K-Content.

Twórcy z troską starają się oddawać delikatną dynamikę i zmieniające się emocje postaci w naszych produkcjach. Tworzenie charakterystycznej dla K-romansów powolnej intensywności oraz ich niewątpliwy urok, niezaprzeczalnie kształtują ujmujący gatunek, który trafia w gusta widzów na całym świecie - dodaje dyrektor K-Content Wooyeon Yang.

Nowe seriale K-romance

Uśmiech losu (ang. King the Land) - już dostępny, nowe odcinki od 6 sierpnia

Bogaty spadkobierca nie znosi fałszywych uśmiechów. Spotyka dziewczynę, której promienny uśmiech należy do jej obowiązków w pracy — w jednej z jego rodzinnych firm. Od razu jej nie lubi, oceniając ją jako osobę, która ukrywa swoje prawdziwe ja za fałszywą maską. Gwiazdy K-pop, Jun-ho i Yoona, po raz pierwszy łączą siły jako aktorzy w tym długo oczekiwanym przez fanów serialu z gatunku K-romance.

Do zobaczenia w moim 19. życiu (ang. See you in my 19th life) - już dostępny

Do zobaczenia w moim 19. życiu to spin-off popularnej gry internetowej. Ji-eum Ban pamięta wszystkie swoje poprzednie życia. W jednym z nich, jako osiemnastolatka zakochuje się w chłopaku z sąsiedztwa. W swoim dziewiętnastym życiu próbuje do niego wrócić, ale okazuje się, że stał się zimnym człowiekiem, który nie chce nawiązywać relacji. Czy miłość może zatriumfować?

Namacalne dowody (ang. Behind your touch) – dostępny od 12 sierpnia

Królowa komedii romantycznych Han Ji-min w tym serialu wciela się w rolę weterynarki z małego miasteczka, obdarzonej darem psychometrii. Kiedy przekonuje detektywa o swoich umiejętnościach, łączą siły, aby rozwiązać przestępstwa z sąsiedztwa.

Jesteś moim przeznaczeniem (ang. Destined with you) – dostępny od 23 sierpnia

Gwiazdy gatunku K-romance, Cho Boa i Rowoon (również gwiazdor K-popu) razem w jednym serialu! Rowoon wciela się w rolę prawnika, który pozornie ma wszystko, ale prześladuje go rodzinna klątwa. Niebawem okazuje się, że kluczem do złamania klątwy jest pozornie zwyczajna urzędniczka państwowa grana przez Cho.

Wezwał cię czas (ang. A time called you) – w tym roku na Netflixie

Ahn Hyo-seop (znana z Business Proposal) i Jeon Yeo-been (znany z Vincenzo) występują w remake'u klasycznego tajwańskiego romansu Someday or One Day. Jeon cofa się w czasie do 1998 roku i spotyka mężczyznę, który jest niesamowicie podobny do jej zmarłego chłopaka. Na ich drodze pojawiają się komplikacje.

DOONA! - w tym roku na Netflixie

Student (Yang Se-jong) ma wyjątkowy kłopot - żyje w związku z byłą gwiazdą K-pop (graną przez prawdziwą byłą gwiazdę K-pop, Suzy). Ich związek zaczyna się od wzajemnego niezrozumienia i niechęci, ale z czasem przeradza się w miłość i zaufanie. Czy ich związek wytrzyma bezlitosną presję sławy?