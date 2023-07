Polsat zapowiada "Krew" jako "pełen rodzinnych tajemnic thriller psychologiczny".

Gwiazdorska obsada

W obsadzie znaleźli się Vanessa Aleksander, Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar.

Jerzy Gajewski to facet o dosyć surowym charakterze. Rzeczywistość, w której żyje nie jest łatwa. Jego żona jest chora, a z córką Laurą ma konflikt. Myślę, że kocha ją najbardziej, ale „fight" między nimi jest też największy. „Krew" to niezwykle ciekawa opowieść, w której jest kilka takich zwrotów akcji, po których nie wiadomo, czy Jerzy to dobry człowiek, czy jednak zły... – opowiada o swojej postaci Ireneusz Czop.

W serialu „Krew" nic nie jest oczywiste. Wydaje się, że koniec jest bliski, kiedy nagle jedno wydarzenie powoduje, że historia zaczyna się na nowo. Każdy w tej rodzinie jest osobowością, każdy ma swój świat – mówi Małgorzata Foremniak, odtwórczyni roli Marii Gajewskiej (matki). – Praca nad tą rolą wzbogaciła mnie jako człowieka – dodaje.

Dla mnie najbardziej atrakcyjne, już na etapie czytania scenariusza, było to, że ta historia jest opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów. Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń. Fajnie zagrać coś kameralnego – coś, w czym bohaterowie i ich emocje są najważniejsze. Dramat psychologiczny połączony z kryminałem daje wręcz skandynawski klimat. W serialu „Krew" jest za czym podążać, jest dreszczyk emocji i tajemnica – mówi Vanessa Aleksander, serialowa Laura Gajewska.

Reżyserem "Krwi" jest Marcin Ziębiński, za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski.