1. Wyjątkowa obsada

Zaangażowanie do serialu zdolnych, ale niekoniecznie powszechnie znanych aktorów okazało się strzałem w dziesiątkę. Jeremy Allen White, wcielający się w Carmy’ego, świetnie odnalazł się w samej historii serialu, która do najprostszych nie należy. Naturalność i szczerość emocjonalna granej przez niego postaci zostały docenione wieloma nominacjami i nagrodami. Wysoko oceniana jest także rola Ebona Moss-Bachracha, czyli serialowego Richiego. Decydując się na udział w serialu utrzymanym w bardzo dynamicznym tempie, na aktorów czekało wyzwanie, z którym jednak poradzili sobie po mistrzowsku. W zestawieniu nie można pominąć Ayo Edebiri grającej postać Sydney, która także została doceniona przez widzów i jury konkursów.

2. Fabuła i… jedzenie

Chwytające za serce i trzymające w napięciu historie, a do tego pyszne jedzenie na ekranie – to brzmi jak przepis na idealny wieczór. Taki właśnie jest "The Bear". Fabuła serialu jest tak wciągająca, że trudno oderwać się od ekranu i zakończyć oglądanie tylko na jednym odcinku. Zmiany w życiu zawodowym Carmy’ego, zawirowania w kwestiach prywatnych, zupełnie nowe obowiązki, a to wszystko doprawione próbami ratowania rodzinnego baru z kanapkami.

3. Nagrody i nominacje

Oprócz wysokiej oglądalności i rzeszy fanów na całym świecie, serial zdobył również uznanie krytyków. Pierwszy sezon został doceniony przez branżę filmowo-serialową 9 przyznanymi nagrodami oraz 31 nominacjami, z czego aż 13 z nich do nagrody Emmy. Jeremy Allen White może pochwalić się Złotym Globem dla najlepszego aktora w serialu komediowym, nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych oraz Critics' Choice Awards. Z kolei w ramach nagród przyznawanych przez organizację Film Independent "The Bear" wygrał jako najlepszy nowy serial fabularny, a doceniono również najlepszy występ drugoplanowy w serialu telewizyjnym w wykonaniu Ayo Edebiri. Ponadto produkcja została doceniona za najlepszy scenariusz serialu komediowego (Amerykańska Gildia Scenarzystów), najlepszy montaż serialu komediowego nagrywanego jedną kamerą Joanna Naugle - za odcinek "System" (Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów), najlepszy montaż dźwięku w odcinku produkcji poniżej 35 minut - za odcinek "Review" (Złote Szpule) oraz otrzymała nagrodę im. Danny'ego Thomasa dla najlepszego producenta serialu komediowego (Amerykańska Gildia Producentów Filmowych).

4. Wysokie pozycje w rankingach

Wraz z końcem 2022 roku w polskich mediach ukazały się rankingi najlepiej ocenianych seriali. "The Bear" było tytułem od Disney+, który pojawiał się najczęściej w zestawieniach i równie często było wskazywany jako jedna z najlepszych produkcji tego roku! Równie wysokie noty serial otrzymał od widzów na świecie. Na Rotten Tomatoes, jednym z popularnych serwisów internetowych prezentującym informacje, recenzje i nowości ze świata filmu, "The Bear" otrzymało 4,5 gwiazdki (na 5 możliwych, na podstawie ponad 1000 opinii).

5. Serialowa playlista

Serial "The Bear", oprócz dużej liczby scen gotowania, przepełniony jest również zróżnicowaną ścieżką dźwiękową, która dodatkowo buduje klimat i podkreśla emocje odczuwane przez bohaterów. W każdym z odcinków można usłyszeć zarówno nowe hity, jak i kultowe klasyki. Nie brakuje też rockowych brzmień. Na popularnych serwisach muzycznych można znaleźć playlisty z piosenkami, które towarzyszą Carmy’emu i jego ekipie. Co ciekawe, pojawiła się już lista z sezonu drugiego.

Już 2 sierpnia w Disney+ pojawią się wszystkie odcinki 2. sezonu "The Bear".