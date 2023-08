Reklama

Siostrzana i braterska relacja to niezwykła mieszanka miłości i rywalizacji. Istnieją rodzeństwa, które razem lub indywidualnie odniosły wielki sukces, wpłynęły na popkulturę, a nawet stały się światowymi ikonami kina, mody, sportu czy muzyki.

"Harry vs. William"

Prawo pierworodnego jest niezmienne - zarówno w Biblii, jak i w monarchii brytyjskiej. Bez względu na to, jak młodszy syn będzie się starał, jego losy są przesądzone, a gloria i chwała spływa na najstarszego dziedzica. Ta nieubłagana reguła ciąży na relacjach najsłynniejszego książęcego rodzeństwa świata – Harry’ego i Williama. Dokument zatytułowany „Harry vs. William” opowiada historię kłótni i napięć między dwoma niegdyś bliskimi sobie braćmi, a także porusza uniwersalne tematy konfliktów między rodzeństwem. W filmie przeprowadzona zostaje analiza ciężaru sukcesji tronu, roli rodziców, żon i mediów kreujących ich sylwetki. By przybliżyć portret dwóch braci, stojących przed ogromnymi wyzwaniami i oczekiwaniami, wynikającymi z ich pozycji w rodzinie królewskiej, od 30 lipca ARTE.TV zaprasza do obejrzenia dokumentu "Harry vs. William" pod tym linkiem.

"Beyoncé & Solange"

Pod koniec czerwca wystąpiła w Warszawie na Stadionie Narodowym, ale plotki głoszą, że aby go zapełnić obniżono ceny biletów – sprzedało się wszystko. Film o królowej pop Beyoncé i jej siostrze Solange, gwieździe muzyki soul, można zobaczyć bezpłatnie od 23 lipca na platformie ARTE.tv pod tym linkiem. Dokument "Beyoncé & Solange" to podwójny portret tych dwóch wyjątkowych artystek. Pierwsza od dziecka wspierana przez rodziców i namaszczona na supergwiazdę ma na koncie 300 milionów sprzedanych płyt i rekordową liczbę 32 nagród Grammy. Druga z trudem wyrabiała sobie markę w branży, zawsze w cieniu sukcesu starszej siostry walczyła o uznanie rodziców. Podążamy śladami sióstr Beyoncé i Solange Knowles: od ich rodzinnego miasta, Houston, do miejsca, które zajmują dziś na scenie muzycznej, by prześledzić ich drogi oraz stworzyć pełny obraz każdej z artystek i ich wzajemnych relacji.

"Rodzina Kennedych: Amerykańska dynastia"

Kennedy to nazwisko, które przez niemal sto lat wzbudzało niesłabnącą fascynację i stało się symbolem amerykańskiej dynastii. Joseph Kennedy i Rose Fitzgerald, jako założyciele irlandzkiego klanu, nie tylko przyczynili się do powstania jednej z najbardziej wpływowych rodzin w historii Stanów Zjednoczonych, ale również stworzyli fundament dla przyszłych pokoleń Kennedych. Rodzeństwo Kennedych, wychowane w atmosferze wszechobecnej w domu rodzinnym polityki, szybko zaczęło odnosić sukcesy. W czasie, gdy starszy syn, John F. Kennedy, zdobył najwyższy urząd w kraju, stając się 35. prezydentem Stanów Zjednoczonych, jego młodszy brat objął stanowisko prokuratora generalnego USA. Dokument ARTE.TV "Rodzina Kennedych: Amerykańska dynastia" opowiada o roli ich ojca, Josepha Kennedy'ego, który miał niepohamowane ambicje i wpływ na karierę polityczną swoich dzieci. Jaka była w tym wszystkim rola matki? Jaką ścieżkę podjęli pozostali członkowie rodzeństwa po tragicznych zabójstwach Johna i Roberta Kennedy'ego? Odpowiedzi znajdziecie w dokumencie, który jest dostępny do na stronie ARTE.TV pod tym linkiem.

"Bracia Kliczko"

Kolejnym dokumentem jest podróż w głąb życia i obserwowanie kariery ukraińskich braci Witalija i Władimira Kliczko. Film "Bracia Kliczko" autorstwa Sebastiana Dehnhardta przedstawia dwóch niezwykłych gigantów, którzy przybyli do Niemiec w 1996 roku, aby zostać bokserami wagi ciężkiej. Jako jedne z największych legend boksu, potrafili przyciągnąć przed ekrany telewizorów nawet 14 mln widzów na całym świecie. Sukcesy jednego z nich wykraczają jednak poza bokserski ring. Witalij, burmistrz Kijowa, od lat nieprzerwanie angażuje się w politykę, a teraz stał się jedną z ikon oporu przeciw rosyjskiej napaści na Ukrainę. Dokument „Bracia Kliczko” to nie tylko film o sportowej karierze tych dwóch niezwykłych braci, ale również opowieść o ich prywatnych wyzwaniach, jakim musieli sprostać w życiu poza ringiem. Reżyser Sebastian Dehnhardt, laureat Międzynarodowej Nagrody Emmy, z bliska śledzi emocje towarzyszące na ringu, ale także silne więzi braterskie i determinacje napędzającą ich do osiągania kolejnych celów. O tym, skąd pochodzą i jak wyglądała droga do sukcesu, dowiecie się z dokumentu, dostępnego na ARTE.TV pod tym linkiem.

"Dalida i Orlando. Bratnie dusze"

Od 28 lipca na ARTE.TV jest dostępny pod tym linkiem jeszcze jeden film poświęcony sławnemu rodzeństwu: "Dalida i Orlando. Bratnie dusze". Ona była jedną z najpopularniejszych piosenkarek we Francji, sprzedała ponad 120 milionów płyt. Stała się jednak gwiazdą dzięki swojemu młodszemu bratu Orlando, jej oddanemu zakulisowemu doradcy, który poświęcił jej całe swoje życie - prywatne i zawodowe - tworząc z nią pierwszą niezależną wytwórnię fonograficzną na świecie. Francuski dokument z 2023 roku to historia niezłomnej braterskiej miłości, ale także bólu, którego nie da się przetrawić: historia Dalidy i Orlando. Od dzieciństwa spędzonego w Egipcie, nigdy nie przestał troszczyć się o swoją siostrę. Było to delikatne zadanie, ponieważ za sukcesem artystki kryła się melancholijna dusza, ukształtowana przez osobiste tragedie: trzy z jej wielkich miłości odebrały sobie życie, a ona sama odkryła, że jest bezpłodna. Udręczona Dalida odebrała sobie życie w 1987 roku. Od tego czasu Orlando stara się podtrzymywać jej legendę i promować jej "pośmiertną karierę".