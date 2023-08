Dwa pierwsze odcinki 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" pojawią się w Disney+ już 8 sierpnia. Co trzeba wiedzieć o serialu, który niespodziewanie podbił serca widzów i krytyków na całym świecie?

Akcja dotychczasowych sezonów "Zbrodni po sąsiedzku" toczyła się w nowojorskim apartamentowcu Arconia, w którym pewnego dnia jeden z lokatorów zostaje odnaleziony martwy. Trójka sąsiadów – Charles, Oliver i Mabel – którzy do tej pory niewiele mieli ze sobą wspólnego, odkrywa, że łączy ich pasja do podcastów true crime i zamiłowanie do rozwiązywania zagadek. Wkrótce okazuje się, że mieszkańcy Arconii skrywają sporo tajemnic, a trio będzie musiało uporać się z jeszcze niejedną kryminalną zagadką.

Trzeci sezon produkcji przenosi widzów wprost na Broadway – Oliver wystawia tu sztukę, a jej powodzenie staje pod znakiem zapytania przez… kolejną zbrodnię. Jeden z głównych aktorów ginie na scenie… Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć o serialu.

1. Wybitna obsada

Fani klasycznego humoru z pewnością się ucieszyli, widząc Steve’a Martina i Martina Shorta jako odtwórców głównych ról. Ta dwójka po raz pierwszy spotkała się na planie filmowym w 1986 roku. Od tamtej pory stworzyli wspólnie wiele komediowych kreacji, a ich wieloletnia znajomość przekłada się na świetną, aktorską chemię między postaciami Charlesa i Olivera.

Mówiąc o obsadzie, nie można zapomnieć o fenomenalnej odtwórczyni roli Mabel – Selenie Gomez. Przedstawicielka młodego pokolenia, której kariera rozkwitła dzięki produkcjom oryginalnym Disney Channel, stanęła na wysokości aktorskiego zadania. Nie obyło się jednak bez drobnych kłopotów! Fani tak uwielbiają Selenę Gomez, że gdy sceny do serialu kręcono na ulicach miasta, tłumy zbierały się, by zobaczyć swoją idolkę na żywo.

2. Gościnne występy

Oprócz standardowej obsady, w serialu pojawia się gościnnie wiele znanych twarzy w rolach epizodycznych. Jest to m.in. Sting, który w pierwszym sezonie zamieszkuje apartament w Arconii. Piosenkarz jest nie tylko mieszkańcem budynku, ale w pewnym momencie także i podejrzanym w sprawie morderstwa jednej z ofiar, Tima Kono. W drugim sezonie jego apartament przejmuje znana amerykańska aktorka i standuperka – Amy Schumer.

W trzecim sezonie na planie serialu również zagościli aktorzy znani z czerwonego dywanu – Meryl Streep i Paul Rudd.

3. Tajemnicza Arconia

Apartamentowiec, w którym mieszkają główni bohaterowie "Zbrodni po sąsiedzku", tak naprawdę sam w sobie jest bohaterem. Arconia to nie tylko tło wydarzeń, ale obiekt wspomnień Charlesa, Olivera i Mabel, który skrywa w sobie wiele tajemnic. Jak się okazuje – śmierć Tima Kono to nie pierwsze (i oczywiście nie ostatnie!) morderstwo popełnione w apartamentowcu. Fanów produkcji z pewnością zainteresuje fakt, że fasadę Arconi "odgrywa" prawdziwy budynek na nowojorskim Manhattanie. Natomiast wnętrza apartamentowca były projektem scenografów, wykonanym w studio.

4. Serial o… podcaście

Podcasty true crime w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Nic dziwnego, że ten fenomen postanowili wykorzystać twórcy "Zbrodni po sąsiedzku". Trójkę głównych bohaterów połączyła miłość do tego gatunku – są na tyle zafascynowani podcastami, że postanawiają założyć swój własny. Szybko okaże się, że przyjdzie im konkurować z dotychczasową podcastową idolką – Cindą Canning. Ich rywalizacja przybierze gwałtowniejszy obrót w drugim sezonie serialu.

5. Nagrody i wyróżnienia

O tym, że "Zbrodnie po sąsiedzku" to świetny serial, świadczy nie tylko jego kontynuacja. Produkcja i aktorzy otrzymali dotychczas ponad 150 nominacji do nagród branżowych, z czego udało im się wygrać aż 45! Na swoim koncie mają takie wyróżnienia, jak np. Emmy, Critics Choice Awards czy Złote Globy.

Dwa pierwsze odcinki 3. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" będą dostępne już 8 sierpnia w Disney+. Kolejne w każdy wtorek.