"Belfer" powraca z ostatnią lekcją już 8 września w CANAL+ online i CANAL+ Premium. Do sieci trafił zwiastun 3. sezonu pierwszego polskiego serialu premium.

"Belfer". O czym będzie 3. sezon?

Belfer, Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) powraca do Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były marynarz (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas ich wspólnego, szkolnego rejsu na statku Kapitan Borchardt znika Kacper Krynicki (Michael Zieliński), charyzmatyczny nastolatek, nonkonformista i kolorowy ptak, Belfer włącza się w skomplikowane śledztwo prowadzone przez podkomisarz Ewę Krawiec (Roma Gąsiorowska), jego dawną miłość. Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy rodzinnego miasta Pawła Zawadzkiego, malowniczego, nadmorskiego Małomorza? I czy przeszłość Belfra lub jego ojca ma jakikolwiek związek z zaginięciem chłopaka?

Belfer w trzecim sezonie jest facetem dojrzalszym, bo doświadczonym już życiem. Jest w zupełnie innym miejscu niż kilka lat wcześniej, kiedy był trochę takim jeźdźcem znikąd, enigmatycznym bohaterem, o którym tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Tym razem Paweł Zawadzki wraca do domu rodzinnego, przez co musi skonfrontować się ze swoją przeszłością. Dzięki temu widz dowie się o nim znacznie więcej. Zresztą jak i on sam. I to będzie ważna lekcja - mówi Maciej Stuhr, odtwórca tytułowej roli.

Zależało mi, żeby pokazać "Belfra" w nowej, świeżej odsłonie. Z jednej strony chciałem, żeby Paweł Zawadzki stał się głębszą postacią, z którą widzowie mogą się jeszcze bardziej utożsamić. Z drugiej strony w tej historii równie ważni są młodzi bohaterowie. Ważne było, żeby obraz tego pokolenia, tzw. zetek, był realistyczny. To pokolenie jest inne niż kilka lat temu, mówi innym językiem, ma inne potrzeby, inny sposób pokazywania siebie. Są różnorodni, kolorowi i otwarci. Dlatego mocno skupiliśmy się na castingu młodych aktorów, którzy w efekcie po prostu"„rozsadzają" ekran swoją energią i charyzmą. Od "Belfra", jak czas pokazał, zaczęły się duże kariery młodych gwiazd. Czuję, że tym razem będzie tak samo - dodaje Łukasz Grzegorzek, reżyser.

"Belfer". Interaktywny kokpit

Fani serialu, którzy nie mogą się już doczekać nowych odcinków, mogą już teraz wejść na pokład statku Kapitan Borchardt i zapoznania się z niepublikowanymi wcześniej fragmentami scen z pierwszego odcinka 3. sezonu "Belfra". Strona jest dostępna TUTAJ.

"Belfer". Obsada i twórcy

W rolach głównych występują Maciej Stuhr, Jacek Koman, Roma Gąsiorowska, Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita oraz aktorzy młodego pokolenia: Michael Zieliński, Roman Garncarczyk, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska.

Za reżyserię odpowiada Łukasz Grzegorzek, zdobywca nagrody na FPFF w Gdyni za reżyserię filmu "Moje wspaniałe życie".

Scenariusz napisali Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski ("Bez tajemnic", "Pakt") oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki ("Klangor").

Trzeci sezon "Belfra" będzie liczyć 8 odcinków.