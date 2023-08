Reklama

Już nie możesz doczekać się nowości na Netflixie? Sierpień zapowiada się naprawdę gorąco pod względem filmowym. Poznaj listę, którą przygotował popularny na całym świecie serwis VOD.

Nowości Netflix na sierpień 2023 – co warto obejrzeć?

Reklama

Platforma streamingowa Netflix opublikowała serię kolejnych nowości. Do ciekawych propozycji warto zaliczyć m.in. adaptację popularnej serii "One Piece" oraz film "Misja Stone". Na Netflixie dostępne będą także nowe odcinki seriali "Heartstopper", "Prawnik z lincolna" czy "Śmiertelne pożądanie". Oczywiście na liście nie zabraknie polskich tytułów. Mowa o "Operacji: Soulcatcher" i komedii romantycznej "Miłość do kwadratu bez granic".

Reklama

"Misja Stone" i "One Piece" na Netflix

Gal Gadot w "Misji Stone" będzie próbowała ochronić niezwykle cenny i bardzo niebezpieczny przedmiot o kryptonimie "serce". Kobieta zrobi wszystko, aby nie dostał się on w niepowołane ręce. Agentka tym razem zabierze cię w podróż do Maroko, Portugalii oraz Islandii. Data premiery: 11 sierpnia 2023.

"One Piece" to 8-odcinkowa produkcja na podstawie mangi. Monkey D. Luffy jest młodym poszukiwaczem przygód. Wyrusza więc ze swojej wioski w niebezpieczną podróż. Jej celem jest odnalezienie legendarnego skarbu. Ten, kto go zdobędzie, zostanie nowym królem piratów. Wcześniej jednak główny bohater musi skompletować załogę i znaleźć okręt. Data premiery: 31 sierpnia 2023.

Serialowe kontynuacje na Netfix: "Heartstopper", "Prawnik z lincolna" i "Śmiertelne pożądanie"

Jeżeli lubisz seriale, z pewnością ucieszysz się z dwóch gorących premier. Pierwsza to "Prawnik z lincolna". W drugim sezonie stanie on oko w oko z kolejnymi niebezpieczeństwami i pokusami własnej klientki. Data premiery: 2 sierpnia 2023.

Dzień później odbędzie się premiera kolejnego sezonu "Heartstopper". Tym razem będziesz świadkiem m.in. wycieczki szkolnej Nicka i Charlie do romantycznego Paryża. Ich romans przerodzi się w coś głębszego. Premiera: 3 sierpnia.

W sierpniu będzie można śledzić też dalsze losy głównych bohaterów w thrillerze erotycznym "Śmiertelne pożądanie" Stevena Pillemera. Drugi sezon żądz i zdrad wraca już 4 sierpnia.

Polski akcent na Netflix: "Operacja: Soulcatcher" oraz "Miłość do kwadratu bez granic"

"Operacja: Soulcatcher" to film akcji w reżyserii Daniela Markowicza, w którym zobaczymy dobrze znanych polskich aktorów – m.in. Piotra Witkowskiego, Jacka Komana, Mariusza Bonaszewskiego czy Jacka Poniedziałka. To historia najemnika zatrudnionego po to, żeby przechwycić broń zmieniającą ludzi w brutalnych morderców. Data premiery: 2 sierpnia 2023.

Z kolei "Miłość do kwadratu bez granic" to kontynuacja romantycznych przygód Enzo, który w końcu oświadcza się Monice. Przed ślubem mężczyzna zmierzy się ze swoją przeszłością, a przyszła panna młoda będzie musiała poradzić sobie z problemami związanymi z nową posadą w szkole. Na ekranie zobaczymy m.in. Mateusza Banasiuka, Adriannę Chlebicką, Magdalenę Pociechę oraz Ewę Kolasińską. Data premiery: 23 sierpnia 2023.