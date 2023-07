Reklama

WIELORYB, film, premiera w sobotę 26.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Jeden z najgłośniejszych filmów tego roku. Dramat Darrena Aronofsky’ego zachwycił widzów przede wszystkim spektakularną kreacją Brendana Frasera, za którą aktor został uhonorowany Oscarem. Podczas premierowego pokazu, który miał miejsce w trakcie Festiwalu Filmowego w Wenecji, publiczność nagrodziła Frasera owacjami na stojąco.

Główny bohater Charlie jest profesorem angielskiego w Ohio. Mężczyzna od lat cierpi na poważną otyłość, w którą popadł po śmierci swojego partnera. Choroba sprawiła, że odizolował się od świata, ograniczając całe swoje życie do małego mieszkania. I choć wydaje się, że Charlie jest pogodzony ze swoim losem, postanawia wyrwać się z matni i odbudować relacje ze swoją nastoletnią córką Ellie. Przeciwna temu jest jego ex żona, którą przed laty porzucił dla ukochanego.

Obok Brendana Frasera, dla którego "Wieloryb" to powrót na wielki ekran po latach przerwy, w filmie Aronofsky’ego wystąpili również: dwukrotnie nominowana do Oscara®, laureatka Złotego Globu Samantha Morton („Raport mniejszości”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” serial „The Walking Dead”), Sadie Sink (seria „Ulica strachu”), Ty Simpkins („Iron Man 3”, „Jurassic World”, „Avengers: Koniec gry”) i Hong Chau („Menu”, seriale „Wielkie kłamstewka”, „Watchmen”, „Homecoming”).

DETEKTYW MARLOWE, film, premiera w sobotę 12.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Filmowa adaptacja powieści Benjamina Blacka „Czarnooka blondynka" stworzona przez oscarowy duet – za reżyserię odpowiada nagrodzony przez Akademię za „Grę pozorów” Neil Jordan, natomiast za scenariusz William Monahan, autor tekstu do obsypanej nagrodami „Infiltracji” Martina Scorsese.

Rok 1939 w Los Angeles. Prywatny detektyw Philip Marlowe otrzymuje nowe zlecenie. Piękna dziedziczka fortuny Clare Cavendish, prosi o odnalezienie kochanka, producenta rekwizytów ze studia filmowego Nica Petersona. Choć mężczyzna miał zginąć w wypadku samochodowym, kobieta przekonana jest, że widziała go żywego. Detektyw rozpoczyna więc śledztwo, w trakcie którego odkrywa wiele mrocznych sekretów miasta aniołów.

W roli Marlowe’a sam Liam Neeson, który bardzo chciał wcielić się w słynnego detektywa. Na ekranie towarzyszy mu plejada gwiazd. Od zjawiskowej Diane Kruger („Bękarty wojny”, „Mr. Nobody”, „Skarb narodów”) w roli Clare Cavendish, przez Alana Cumminga („Burleska", „Instynkt", serial „Żona idealna"), po laureatkę dwóch Oscarów i pięciu Złotych Globów, Jessicę Lange („Błękit nieba", „Tootsie”, serial „American Horror Story”).

MTV UNPLUGGED. MROZU, koncert, premiera w niedzielę 13.08 o godz. 14:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Czternasta polska edycja kultowej serii MTV UNPLUGGED. Tym razem swoje utwory w wersji „bez prądu" wykonał Mrozu, który rozbił bank tegorocznych Fryderyków (zdobył pięć statuetek w tym dla Artysty Roku oraz za Utwór Roku i Album Roku Pop). To właśnie hity z najnowszej płyty oraz starsze przeboje artysta wykonał podczas koncertu zrealizowanego w kwietniu w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Fani będą mieli okazję usłyszeć nowe, zaskakujące wersje utworów także podczas jesiennej trasy koncertowej MTV UNPLUGGED, w ramach której muzyk wystąpi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie czy Gdańsku.

Mrozu to kolejny polski artysta, który dołączył do zaszczytnej listy twórców serii MTV UNPLUGGED. Swoje największe przeboje w akustycznych aranżacjach zaprezentowali już m.in. Kayah, Hey, Kult, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski, Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, Lady Pank czy Margaret.

BOHATER, film, premiera we wtorek 29.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nominowany do Złotego Globu i nagrodzony Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Cannes obraz najsłynniejszego tworzącego obecnie irańskiego reżysera, Asghara Farhadiego. Filmowiec ma już na koncie Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny („Klient”).

W pierwszych scenach filmu Rahim Soltani, który odsiaduje wyrok za niespłacone długi, wychodzi na upragnioną przepustkę. Czas na wolności pragnie wykorzystać na opracowanie planu uwolnienia się od niezasłużonej jego zdaniem kary. Wydaje się, że los sam podsuwa mu rozwiązanie, kiedy w ręce dziewczyny Rahima trafia torba z kosztownościami. Znalezisko mogłoby pokryć długi i tym samym pomóc mężczyźnie wrócić do domu na stałe. Jednak po początkowej euforii Rahimem zaczynają targać wątpliwości — wykorzystać szansę na nowe życie, czy posłuchać sumienia i odnaleźć właściciela skarbu.

BEZ POWROTU, premierowe odcinki w środy od 2.08 o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Kanadyjski thriller psychologiczny opowiadający o grupie sześciorga nieznajomych, którzy otrzymują tajemnicze zaproszenie do domu miliardera. Rezydencja znajduje się na całkowitym odludziu w głębi lasu, a dostać się tam można jedynie śmigłowcem. Podróż nie idzie jednak zgodnie z planem, a pilot helikoptera zmuszony jest do awaryjnego lądowania w głuszy. Tak zaczyna się dramat uczestników wyjazdu, który okazuje się być pułapką. Dlaczego były gliniarz, handlarz dziełami sztuki religijnej, emerytowany nauczyciel, dyrektor ds. marketingu, bizneswoman i gwiazdor kryminolog, utknęli razem głęboko w lesie? To jedno z pytań, na które odpowiedzi szukać będzie w śledztwie oficer Juliette Michaud.

W uwięzionych na odludziu nieznajomych wcielili się: Luc Picard („Świetliki odleciały”, „Krwawy Mesjasz”), Éric Bruneau („Upadek amerykańskiego imperium”, „Kryzys”, serial „Koroner”), Caroline Dhavernas („Reset”, „Tak to się teraz robi”, seriale „Hannibal”, „Mery Kills People”), Nathalie Doummar („Matthias i Maxime”, „Pays”, „Cimes”), Rémi-Pierre Paquin („A może by tak trójkącik?", „Viking"), Anie Pascale („Martyrs: Skazani na strach", „Deadfall: W potrzasku") i Samian („Przemytniczka", („Hochelaga, kraina dusz").

PURPUROWE RZEKI, SEZON 4, premierowe odcinki w poniedziałki od 7.08 o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Czwarta odsłona kryminalnej serii, w której detektywi Pierre Niémans i Camille Delauney wpadają na trop kolejnych odrażających zbrodni, obnażających ludzkie okrucieństwo i perwersje. Zbrodni na pozór szalonych, jednak mających racjonalne i dające się logicznie wyjaśnić powody. Kim jest zabójca z przejazdu kolejowego? Jakie sekrety skrywa prowincjonalna Akademia Sztuk Pięknych? Czy śledczy poradzą sobie z rozszarpującym ofiary stworzeniem, tekstem w starożytnej grece i tajemniczym więzieniem, z którego znikają skazani?

W duet detektywów ponownie wcielają się Olivier Marchal („Nie mów nikomu”, „36”, „Jego dzielnica”) i Erika Sainte („Rogue City”, „Paryż i dziewczyna”’ „Marsylski łącznik”).

Trzy poprzednie sezony serialu dostępne są w serwisie CANAL+ online.

OJCIEC CHRZESTNY HARLEMU 3, premierowe odcinki w środy od 30.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz kolejnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Laureat Oscara, Złotego Globu i BAFTA Forest Whitaker („Ostatni król Szkocji”, „Bird”, „Czarna Pantera”) w trzecim sezonie nagrodzonego Emmy serialu kryminalnego "Ojciec chrzestny Harlemu". Produkcja inspirowana historią niesławnego bossa przestępczości Bumpy'ego Johnsona.

W trzecim sezonie główny bohater kontynuuje walkę o kontrolę nad Harlemem. Walka ta staje się jeszcze trudniejsza, gdyż poza włoską mafią pod wodzą Vicente Gigante, na scenę wkraczają nowi gracze – kubańska mafia, na której czele stoi potężny boss, José Miguel Battle. Ponadto Bumpy’emu po piętach depcze także CIA. I chociaż przetrwanie tego wszystkiego będzie wymagało podjęcia dodatkowego ryzyka i nowych sojuszy, nie ma możliwości, by Bumpy porzucił wszystko, co zbudował od czasu wyjścia z więzienia.

W rywalizujących z postacią graną przez Whitakera mafijnych bossów wcielają się Vincent D'Onofrio („Oczy Tammy Faye”, „Siedmiu wspaniałych”, seriale „Hawkeye” i „Daredevil”) i Yul Vazquez (seriale „Outsider”, „Russian Doll”, „Narcos: Meksyk”).

JEDYNE TAKIE LATO, film, premiera w niedzielę 6.08 o godz. 13:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Zrealizowana przez twórców komediowych przebojów „Rozumiemy się bez słów” i „Niezatapialni”, ekranizacja bestsellerowego komiksu „Pewnego lata” autorstwa Mariko Tamaki i Jillian Tamaki. To ciepła, nostalgiczna opowieść o zderzeniu dzieciństwa ze światem dorosłych, dojrzewaniu, przyjaźni i rodzinie.

Po dwóch latach Dune wraz z rodzicami przejeżdżają na wybrzeże Francji, gdzie kiedyś spędzali każde wakacje. Na dziewczynkę czeka najlepsza przyjaciółka, Mathilde, wierna towarzyszka beztroskich, dziecinnych zabaw. Jednak to lato jest inne. Dziesięcioletnie dziewczynki czują, że coś się zmieniło. Nie patrzą już na otaczający je świat w ten sam niewinny sposób i coraz lepiej zaczynają rozumieć sekrety dorosłych.

Na ekranie obok młodych aktorek wcielających się w Dune (Rose Pou-Pellicer) i Mathilde (Juliette Havelange) zobaczymy m.in.: nagrodzonego Złotym Globem i nominowanego do dwóch nagród BAFTA Gaela Garcię Bernala („Mozart in the Jungle”, „Ema”, „Babel”), pięciokrotnie nominowaną do Cezara Marinę Foïs („Niezatapialni”, „Poliss”) i nagrodzoną na festiwalu w Cannes, w sekcji Un Certain Regard - Chiarę Mastroianni („Persepolis”, „Cena sławy”).

PLAN NA MIŁOŚĆ, film, premiera w niedzielę 13.08 o godz. 21:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Nowy film Working Title Films, wytwórni, która stworzyła kultowe brytyjskie komedie romantyczne: „Dziennik Bridget Jones", „To właśnie miłość", „Notting Hill” czy „Cztery wesela i pogrzeb”. Tym razem klasyczna historia o miłości rozgrywa się na styku kultur brytyjskiej i hinduskiej.

Zoe i Kazim to przyjaciele z dzieciństwa, którzy pragną odnaleźć prawdziwą miłość. Ona, współczesna młoda kobieta, wykorzystuje do tego celu aplikacje randkowe. On zawierza pakistańskiej tradycji i decyduje się na aranżowane przez rodziców małżeństwo. Pracująca jako dokumentalistka filmowa Zoe postanawia towarzyszyć przyjacielowi w podróży do Lahore, by uwiecznić jego ślub z nieznajomą.

W tej ciepłej i zabawnej opowieści zagrali Lily James („Rebeka”, „Yesterday”, „Mamma Mia! Here We Go Again”), Shazad Latif („Szpieg, którego nie było”, „Pasażer”, seriale „Dom grozy” i „Star Trek: Discovery”) oraz laureatka dwóch Oscarów® Emma Thompson („Rozważna i romantyczna”, „Niania”, seria „Harry Potter”) jako matka Zoe.

DWA BILETY DO GRECJI, film, premiera w niedzielę 20.08 o godz. 21:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Pełna humoru, niezwykle kobieca komedia omyłek rozgrywająca się wśród malowniczych krajobrazów greckiej wyspy Amorgos.

Magalie i Blandine w dzieciństwie były najlepszymi przyjaciółkami. Jednak po szkole ich drogi się rozeszły. Dorosłe już kobiety po latach postanawiają odnowić relację i spełnić wspólne marzenie z młodości o wyprawie do Grecji. Kupują więc dwa bilety i jadą na wakacje na piękną wyspę Amorgos. W podróży okazuje się jednak, że przez lata kobiety zmieniły się, a różniące je podejście do życia będzie powodem wielu zabawnych konfliktów i nieporozumień.

W główne bohaterki wcieliły się: laureatka Cezara i nagrody na MFF w Wenecji Laure Calamy („Na pełny etat”, „Sybilla”, serial „Ognista miłość”) i Olivia Côte („Pożądanie”, „mamy2mamy”’ „Nocna zmiana”), którym towarzyszy nominowana do Oscara i nagrodzona statuetką BAFTA Kristin Scott Thomas („Czas mroku”, „Tylko Bóg wybacza”, „Cztery wesela i pogrzeb”).

SAM I KATE, film, premiera w niedzielę 27.08 o godz. 21:30 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Rodzinna opowieść w rodzinnej obsadzie: Dustin Hoffman („Absolwent, „Sprawa Kramerów”, „Poznaj moich rodziców”) i jego syn Jake Hoffman („Wilk z Wall Street”, „Rain Man”, „Irlandczyk”) oraz Sissy Spacek („Służące”, „Carrie”, „Za drzwiami sypialni”) wraz z córką Schuyler Fisk („Mój przyjaciel Joe”, „Dla ciebie wszystko”, „Restless”).

Sam wraca po latach w rodzinne strony, by zaopiekować się podupadającym na zdrowiu ojcem. Niepozorne miasteczko niespodziewanie odkrywa przed mężczyzną nieznaną dotychczas, romantyczną stronę. Okazuje się, że Bill zakochuje się w swej znajomej z dawnych lat, Tinie. W tym samym czasie Sam traci głowę dla Kate – córki Tiny.

GORĄCE KRZESŁO, film, premiera w sobotę 5.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Film producentów hitów „Irlandczyk”, „Poziom mistrza”, „Brightburn: Syn ciemności” oraz „Plan ucieczki”. Za kamerą stanął James Cullen Bressack, reżyser m.in. dreszczowca „Fortress" z Bruce'em Willisem.

Pracujący w firmie informatycznej były haker Orlando Friar, wpada w pułapkę bezwzględnego zamachowca. Siedzący na krześle z tykającą bombą mężczyzna, by ratować życie wszystkich przebywających w budynku, musi włamać się do instytucji bankowych wysokiego szczebla. Do akcji ratunkowej wkraczają antyterroryści z grupy specjalnej pod dowództwem Wallece’a Reeda.

W filmie zagrali: laureat Oscara Mel Gibson („Braveheart — Waleczne Serce” seria „Zabójcza broń”, „Pasja”), nominowany do Złotego Globu Kevin Dillon („Ekipa”, „Pluton”, „The Doors”) oraz Shannen Doherty (seriale „Czarodziejki” i „Beverly Hills, 90210”).

WYPADEK, film, premiera w sobotę 19.08 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Rhys Meyers („August Rush”, „Elvis — Zanim został królem”, seriale „Dynastia Tudorów” i „Wikingowie”) i Luke Kleintank („Nocny patrol”, „Max”, serial „Człowiek z Wysokiego Zamku”) w thrillerze psychologicznym o męskiej przyjaźni naznaczonej mroczną tajemnicą.

David i Robert od niedawna są sąsiadami. Mężczyźni od razu znaleźli wspólny język i często spędzają wspólnie czas. Jednak podczas jednego z męskich wypadów powodują wypadek, w wyniku którego ginie rowerzystka, a oni uciekają z miejsca tragedii. Z czasem nękany wyrzutami sumienia David chce przyznać się do winy. Robert natomiast jest gotów zrobić wszystko, by tajemnica nie wyszła na jaw.