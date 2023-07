Reklama

W dniach 7-8 lipca największe gwiazdy tego sportu spotkają się w Warszawie, gdzie ośmiu czołowych graczy w rankingu Professional Darts Corporation (PDC) zmierzy się z ośmioma reprezentantami Europy Wschodniej.

Najlepsi z najlepszych

Poland Darts Masters to czwarty z sześciu turniejów w harmonogramie prestiżowego cyklu World Series of Darts. Jego głównym założeniem jest promocja popularnych "rzutek" w krajach, w których na co dzień kibice nie mają okazji na żywo zobaczyć najlepszych graczy na świecie. Kulminacyjnym momentem sezonu będzie turniej finałowy, zaplanowany na połowę września w Amsterdamie.

W poszczególnych turniejach cyklu udział bierze po szesnastu graczy – ośmiu z czołówki światowego rankingu zaproszonych przez światową federację oraz ośmiu przedstawicieli regionu, gdzie dany turniej się odbywa.

W przypadku imprezy w Warszawie, jako przedstawicieli Europy Środkowo-Wschodniej zobaczymy w akcji czterech Polaków: Krzysztofa Ratajskiego, Krzysztofa Kciuka, Radosława Szagańskiego i Łukasza Wacławskiego. Liderem ósemki przedstawicieli PDC będzie aktualny mistrz świata Anglik Michael Smith. W szeregach elity znaleźli się również m.in. zwycięzca World Series of Darts Finals 2022 Walijczyk Gerwyn Price, trzykrotny mistrz świata Holender Michael van Gerwen, półfinalista światowego czepmionatu Belg Dimitri Van den Bergh i były mistrz świata Anglik Rob Cross.

To właśnie Cross będzie rywalem Krzysztofa Ratajskiego w w pierwszej rundzie turnieju. Zawody rozgrywane będą w systemie pucharowym. Czterech najwyżej sklasyfikowanych graczy - Price, Smith, van Gerwen i Cross zostało rozstawionych i w piątkowy wieczór walczyć będą z lokalnymi reprezentantami.

Historyczny turniej PDC

Ratajski to najwyżej notowany z Polaków w światowym rankingu (19. miejsce), który w kwietniu już po raz dziewiąty w karierze triumfował w imprezie rankingowej PDC. Teraz staje przed wyjątkową szansą zmierzenia się z najgroźniejszymi rywalami przed własną publicznością.

Cieszę się ogromnie, że mamy pierwszy, historyczny turniej PDC w Polsce. Myślę, że będzie miał on bardzo pozytywny wpływ na rozwój darta w naszym kraju. Wszystkie bilety są już od dawna wyprzedane, co pokazuje jak bardzo fani chcieli zobaczyć takie wydarzenie na żywo – mówi lider polskiej ekipy.

Jestem bardzo dobrze przygotowany, ale spodziewam się trudnego meczu z Robem. Wiem, że będę musiał zagrać na najwyższym poziomie, aby mieć szansę na zwycięstwo. Byłoby niesamowicie zdobyć tytuł w Warszawie i oczywiście marzę o takim sukcesie. Będzie to bardzo trudne, ponieważ gram przeciwko najlepszym graczom na świecie, ale wiem też, że jest to możliwe – podkreśla Ratajski.

Tymczasem mistrz świata Michael Smith rozpocznie walkę o tytuł od pojedynku z Krzysztofem Kciukiem, który w parze z Ratajskim uzyskał rekordową średnią Par 118,10 podczas rozgrywanego przed kilkoma tygodniami World Cup of Darts. Inny z faworytów Gerwyn Price, triumfator World Series of Darts Finals 2022, zmierzy się z Łukaszem Wacławskim, który w zeszłotygodniowych polskich kwalifikacjach pozostawił w pokonanym polu aż 175 graczy.

Mecze pierwszej rundy Poland Darts Masters 2023 rozpoczną się w piątek (07.07) o godz. 19:00. O tej samej porze rozpocznie się sesja sobotnia (08.07), podczas której rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wszystkie pojedynki turnieju do zobaczenia tylko na Viaplay!

Plan transmisji

07.07 / g. 19:00

Komentatorzy: Jakub Łokietek i Arkadiusz Salomon

pierwsza runda

Dimitri Van den Bergh vs Karel Sedlacek

Danny Noppert vs Radosław Szagański

Luke Humphries vs Nándor Major

Nathan Aspinall vs Boris Krcmar

Gerwyn Price vs Łukasz Wacławski

Michael van Gerwen vs Adamowi Gawlas

Rob Cross vs Krzysztof Ratajski

Michael Smith vs Krzysztof Kciuk

08.07 / g. 19:00

Komentatorzy: Jakub Łokietek i Arkadiusz Salomon

ćwierćfinały

Price/Wacławski vs Aspinall/Krcmar

Cross/Ratajski vs Van den Bergh/Sedlacek

Smith/Kciuk vs Noppert/Szagański

Van Gerwen/Gawlas vs Humphries/Major

półfinały

Price/Waclawski/Aspinall/Krcmar vs Cross/Ratajski/Van den Bergh/Sedlacek

Smith/Kciuk/Noppert/Szaganski vs Van Gerwen/Gawlas/Humphries/Major

finał

format rywalizacji:

pierwsza runda - do 11 zwycięstw

ćwierćfinały - do 11 zwycięstw

półfinały - do 13 zwycięstw

finał - do 15 zwycięstw