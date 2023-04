Reklama

Max Verstappen i Sergio Perez zdominowali początek sezonu, a tempa starają się im dotrzymać dwaj wielcy mistrzowie – Fernando Alonso (Aston Martin) i Lewis Hamilton (Mercedes). Zmagania w Grand Prix Azerbejdżanu odbędą się według nowego harmonogramu i rozpoczną od sesji treningowej w piątek 28 kwietnia o godz. 11:15 czasu polskiego. Studio i transmisja z wyścigu odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia od godz. 11:25.

Nowy, szybki tor

Historia wyścigów Formuły 1 w Azerbejdżanie jest stosunkowo krótka, bowiem pierwsze Grand Prix najszybszej serii wyścigowej świata odbył się tam w czerwcu 2016 roku. Nosiło ono wtedy nazwę Grand Prix Europy, a w następnych latach wyścig w Baku nosił już nazwę Grand Prix Azerbejdżanu.

Tor Baku City Circuit ma wyjątkowy układ, który zawiera długie proste i zakręty pod kątem dziewięćdziesięciu stopni. Rekord prędkości w Baku to 378 km/h – nie ma innego toru ulicznego, gdzie kierowcy mają takie osiągi. Jego konstrukcja momentami wręcz zachęca do wyprzedzania, co z kolei sprawia, że rośnie ryzyko kraks, a zarazem widowiskowość wyścigów.

Dominacja Red Bulla

Po trzech wyścigach w stawce dominują kierowcy Red Bulla – w Bahrajnie zwyciężył Max Verstappen, a jego kolega z zespołu Sergio Perez był drugi, z kolei w Arabii Saudyjskiej to Perez cieszył się z wygranej, a Verstappen uplasował się tuż za nim. Dopiero w Australii Perez wypadł poza podium (5. miejsce), ale nie przeszkodziło Verstappenowi w odniesieniu kolejnego triumfu. Znakomite wyniki przełożyły się również na klasyfikację konstruktorów, w której zespół z Milton Keys, ze 123 punktami na swoim koncie, wyprzedza rywali o niemal dwie długości – drugi w zestawieniu Aston Martin uzbierał bowiem "tylko" 65 oczek.

Wysoka pozycja Aston Martina to głównie zasługa Fernando Alonso. Znakomity weteran, były mistrz świata, przeżywa drugą młodość. Hiszpan zarówno w Sakhir, Dżuddzie, jak i na Antypodach finiszował jako trzeci, dzięki czemu on i jego zespół w najważniejszych zestawieniach ustępują tylko Red Bullowi.

W Melbourne swój najlepszy wynik w sezonie osiągnął Lewis Hamilton, który minął linię mety jako drugi. Siedmiokrotny mistrz świata wreszcie miał powód do uśmiechu, choć rezultat ten nie zatrzymał zmian, które nastąpiły w zespole Mercedesa. Zresztą powiększający się dystans dzielący je od Red Bulla, siłą rzeczy zmobilizował wszystkie pozostałe ekipy w stawce do działania.

Swoje plany rozwojowe zmieniło Ferrari, które początkowo chciało systematycznie nanosić na bolid drobne poprawki po kolejnych wyścigach. Kiedy okazało się, jak wiele ekipa z Maranello traci do Red Bulla, postanowiono, że tempo aktualizacji będzie zdecydowanie szybsze i bynajmniej nie będą to zmiany kosmetyczne. Intensywne modyfikacje przechodzi też bolid wspomnianego Mercedesa.

Zmiany nastąpiły też w kierownictwie i dziale technicznym teamu z Brackley - na stanowisko dyrektora technicznego Mercedesa oficjalnie powrócił James Allison. To właśnie skutek drugiego z rzędu nieudanego początku sezonu. Z tego samego powodu z końcem bieżącego sezonu ze stanowiskiem szefa Alpha Tauri pożegna się Franz Tost, którego miejsce zajmą dwaj byli pracownicy FIA: Laurent Mekies i Peter Bayer.

Zmiana harmonogramu

Formuła 1, FIA oraz zespoły F1 porozumiały się w sprawie zmian w formacie weekendów sprinterskich w Formule 1. Co za tym idzie, już podczas Grand Prix Azerbejdżanu będziemy pasjonować się rywalizacją w sprintach w nowej, zmienionej formule - zyskują one pełną niezależność.

Zgodnie z nowym formatem, w piątek odbywał się będzie trening oraz kwalifikacje do niedzielnego wyścigu głównego. W sobotę nie będzie już treningów, a zamiast tego rozgrywane będą trzy kolejne kwalifikacje do sprintu, które będą decydowały o kolejności do sprintu głównego, który staje się zupełnie osobnym wyścigiem.

Nowy format relacji

Użytkownicy Viaplay w Polsce mają dostęp do niezwykle obszernych i przygotowanych z najwyższą starannością relacji z wyścigów F1 – z najnowocześniejszą produkcją studyjną, reportażami z torów, analizami oraz komentarzami najlepszych specjalistów od tematyki Formuły 1 i sportów motorowych. Ponadto podczas wyścigów subskrybenci platformy mają do wyboru również cztery inne, dodatkowe streamy: track positioning, onboard, timing oraz pitlane.

Za komentarz podczas sesji kwalifikacyjnej, sobotnich sprintów oraz niedzielnego wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu odpowiadać będą Michał Gąsiorowski i Mikołaj Sokół. O najnowszych doniesieniach z Baku informować będzie Aldona Marciniak.

Studio poprowadzi Maciej Jermakow, a jego gośćmi będą najlepsi dziennikarze i eksperci sportów motorowych w Polsce: Bartosz Pokrzywiński, Bartosz Budnik, Robert Smoczyński i Kamila Kotulska oraz Patryk Sokołowski, były inżynier aerodynamiki w zespołach F1 (m.in. McLaren Racing i Scuderia Ferrari) i Marcin Budkowski, były Dyrektor Wykonawczy zespołu Alpine F1. Skład zespołu redakcyjnego F1 Viaplay Polska uzupełniają Paweł Baran i Jan Olejniczak.

Grand Prix Azerbejdżanu 2023

piątek (28.04)

godz. 09:00-10:55 / trening F2

godz. 11:15-13:05 / trening F1

godz. 12:55-14:05 / kwalifikacje F2

godz. 14:00-18:00 / studio i kwalifikacje F1

sobota (29.04)

godz. 10:00-13:45 – studio i kwalifikacje sprint F1

godz. 13:10-15:15 – pierwszy wyścig F2

godz. 15:00-19:30 – studio i wyścig sprint F1

niedziela (30.04)

godz. 09:30-11:20 / drugi wyścig F2

godz. 11:25-18:00 / studio i wyścig F1

wtorek (02.05)

godz. 17:30-19:00 / magazyn F1

Kalendarz wyścigów F1

1. GP Bahrajnu / Sakhir / 5 marca

2. GP Arabii Saudyjskiej / Jeddah / 19 marca

3. GP Australii / Albert Park / 2 kwietnia

4. GP Azerbejdżanu / Baku / 30 kwietnia

5. GP Miami / Miami / 7 maja

6. GP Emilii Romanii / Imola / 21 maja

7. GP Monako / Monaco / 28 maja

8. GP Hiszpanii / Barcelona-Catalunya / 4 czerwca

9. GP Kanady / Montreal / 18 czerwca

10. GP Austrii / Red Bull Ring / 2 lipca

11. GP Wielkiej Brytanii / Silverstone / 9 lipca

12. GP Węgier / Hungaroring / 23 lipca

13. GP Belgii / Spa-Francorchamps / 30 lipca

14. GP Holandii / Zandvoort / 27 sierpnia

15. GP Włoch / Monza / 3 września

16. GP Singapuru / Marina Bay / 17 września

17. GP Japonii / Suzuka / 24 września

18. GP Kataru / Losail / 8 października

19. GP Stanów Zjednoczonych / Circuit of The Americas / 22 października

20. GP Meksyku / Autodromo Hermanos Rodriguez / 29 października

21. GP Brazylii / Interlagos / 5 listopada

22. GP Las Vegas / Las Vegas / 18 listopada

23. GP Abu Zabi / Yas Marina / 26 listopada