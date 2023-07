Reklama

Mundial w nowej odsłonie

Gospodarzami dziewiątej edycji Mistrzostw świata kobiet w piłce nożnej FIFA będą wspólnie Australia i Nowa Zelandia. To pierwszy przypadek w historii kobiecego mundialu, kiedy turniej finałowy ma więcej niż jednego gospodarza. Również po raz pierwszy wystąpią w nim 32 drużyny, wcześniej miejsc w finałach było 24. Zostały one podzielone na osiem czterozespołowych grup, w których rywalizować będą w systemie ‘każdy z każdym’. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczą awans do 1/8 finału. Od tego momentu do wielkiego finału rywalizacja toczyć się już będzie w systemie pucharowym.

Reklama

Mecz otwarcia zostanie rozegrany pomiędzy Nową Zelandią i Norwegią na stadionie Eden Park w Auckland już 20 lipca. Finał odbędzie się równo miesiąc później, 20 sierpnia na Stadionie Olimpijskim w Sydney. Jest to największy obiekt wykorzystywany podczas turnieju, mieści około 70.000 widzów.

Tytułu broni USA. Amerykanki zwyciężyły w dwóch poprzednich edycjach (2015 i 2019), a teraz marzą o trzecim triumfie z rzędu i piątym w ogóle, co byłoby osiągnięciem rekordowym. Wśród pozostałych faworytek wymienia się aktualne mistrzynie Europy Angielki, choć drużyna ta musi zmagać się z kontuzjami kilku kluczowych zawodniczek: napastniczki Beth Mead, pomocniczki Fran Kirby oraz kapitan Leah Williamson.

Wysoko notowane są również Niemcy, Hiszpania, Francja i Australia. Mistrzowskich aspiracji nie ukrywają nasze zachodnie sąsiadki, obecnie druga drużyna w rankingu FIFA. W latach 2007 i 2011 to właśnie Niemki stawały na najwyższym stopniu mundialowego podium. Po jednym tytule mistrzowskim mają na swoim koncie Japonki i Norweżki.

Reklama

Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy podkreślają jej ogromny sukces organizacyjno-marketingowy. Przy około 1,5 miliona sprzedanych biletów oraz przewidywanej globalnej widowni na poziomie 1,3 miliarda, Mistrzostwa świata kobiet FIFA 2023 są na dobrej drodze, aby stać się największym wydarzeniem sportowym w historii kobiecego sportu. Zarazem jest to pierwszy tej rangi turniej FIFA, jaki kiedykolwiek odbył się w Australii lub Nowej Zelandii. Lokalne władze liczą, że impreza bezpośrednio przełoży się na dalsze, duże inwestycje sportowe i kulturalne w obu krajach.

Wszystkie mecze na Viaplay

Na platformie Viaplay kibice będą mogli obejrzeć wszystkie 64 mecze najważniejszej imprezy piłkarskiej w żeńskim futbolu. O fachowy komentarz zadbają najlepsze dziennikarki i dziennikarze oraz ekspertki i eksperci piłkarscy w Polsce, m.in. trenerka reprezentacji Polski Nina Patalon, wieloletnia piłkarka Bundesligi Agata Tarczyńska, zawodniczka Tottenhamu Nikola Karczewska oraz piłkarka Legii Amanda Moura Pietrzak, która ma za sobą grę w Brazylii i USA. Najważniejszym spotkaniom towarzyszyć będzie meczowe studio, które poprowadzi Justyna Kostyra.

Jeszcze przed mistrzostwami premierę na Viaplay będzie miał reportaż "100 tysięcy piłkarek" autorstwa Adama Drygalskiego i Pawła Grabowskiego. Produkcja ukazuje obraz piłki kobiecej w Polsce, opowiada o sukcesach, problemach oraz nadziejach na dalszy rozwój i popularyzację futbolu pań w naszym kraju. Przez cały okres trwania turnieju publikowane też będą rozmowy z najważniejszymi i najciekawszymi postaciami piłki kobiecej w Polsce, w ramach cyklu "Dziewczyny grają w co chcą".

Piłka nożna kobiet jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie. Już jest wielka, a będzie jeszcze większa. W Viaplay od początku konsekwentnie stawiamy na kobiecy futbol. Oprócz transmisji z mundialu, kibice znajdą w naszej ofercie również najważniejsze rozgrywki klubowe. Podczas mistrzostw w Australii i Nowej Zelandii chcemy mówić nie tylko o tym, co dzieje się w turnieju, ale też pokazywać zmianę, jaka dokonuje się w Polsce. Tutaj też rodzi się moda na kobiecy futbol i chcemy ją wesprzeć, pokazać idolki, opowiedzieć o ludziach, którym chce się zmieniać rzeczywistość. Tak, by zainspirować przyszłe polskie piłkarki i ich rodziców - podkreśla Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay Polska.

Zespół dziennikarski Viaplay to nie tylko redakcja w Polsce, ale również znakomici dziennikarze i eksperci z innych krajów, w których platforma udostępnia zmagania najlepszych futbolistek na świecie. Treści tworzone przez reporterów i ekspertów Viaplay z innych państw, w tym reportaże, analizy eksperckie i wywiady z zawodniczkami również będą dostępne dla widzów platformy w naszym kraju.

Piętnaście meczów FIFA Women's World Cup 2023 zostanie udostępnionych na Viaplay bezpłatnie, na zasadzie fee-to-air, w tym mecz otwarcia, wybrane spotkania 1/8 i 1/4 finału, oba półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz spotkanie finałowe.

Aby uzyskać dostęp do wybranych, otwartych meczów Women’s FIFA World Cup wystarczy zarejestrować się na platformie Viaplay. Nie trzeba dodawać metody płatności, ani wykupować pakietu. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

FIFA Women’s World Cup 2023 - podział na grupy

Grupa A: Nowa Zelandia, Norwegia, Filipiny, Szwajcaria

Grupa B: Australia, Irlandia, Nigeria, Kanada

Grupa C: Hiszpania, Kostaryka, Zambia, Japonia

Grupa D: Anglia, Dania, Chiny, Haiti

Grupa E: USA, Wietnam, Holandia, Portugalia

Grupa F: Francja, Jamajka, Brazylia, Panama

Grupa G: Szwecja, Republika Południowej Afryki, Włochy, Argentyna

Grupa H: Niemcy, Maroko, Kolumbia, Korea Południowa

Sport na najwyższym poziomie

Oprócz meczów FIFA Women’s World Cup 2023, Viaplay Group posiada również prawa do transmitowania na polskim rynku najlepszych europejskich kobiecych lig piłkarskich: angielskiej Barclays FA Women's Super League, niemieckiej Frauen-Bundesliga, duńskiej Gjensidige Kvindeliga, szwedzkiej Damallsvenskan.

W ofercie sportowej Viaplay Polska znajdują się obecnie m.in.: FIA Formula One World Championship, KSW, angielska Premier League, niemiecka Bundesliga, Liga Europy UEFA, Liga Konferencji Europy UEFA, Carabao Cup – Puchar Ligi Angielskiej, Indycar Series, IMSA SportsCar Championship, Sky Bet Championship, niemiecka 2. Bundesliga, Professional Darts Corporation, NHL, SHL, Invicta Fighting Championships, Glory Kickboxing, Professional Fighters League, Enfusion Kickboxing, Liqui-Moly Handball Bundesliga oraz rozgrywki pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), w tym mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn.